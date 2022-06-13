المدرب المساعد لفايلر يكشف لـ«المال» موقف السويسري من العودة لقيادة الأهلي

نفى ديفيد سيزا، المدرب المساعد السابق للنادي الأهلي في ولاية السويسري رينيه فايلر، إمكانية عودة الأخير لقيادة القلعة الحمراء، خلال الفترة الحالية، بعد رحيل بيتسو موسيماني، عن صفوف الفريق.

وكان النادي الأهلي، أعلن رحيل بيتسو موسيماني مدرب الفريق بعد فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، خاصًة بعد طلب الجنوب إفريقي بالرحيل عن القلعة الحمراء الآن وقبل نهاية الموسم.

وقال سيزا، خلال تصريحات خاصة لـ«المال»: رينيه فايلر مرتبط مع نادي كاشيما بعقد يمتد لعامين، ولديه رغبه في استكماله وعدم العودة في الوقت الحالي.

وعن إمكانية عودة سيزا مرة أخرى للانضمام إلى الجهاز الفني للأهلي، الفترة الحالية، علق قائلًا: إدارة النادي لم تتواصل معي في الوقت الحالي لتدريب الفريق.

وأتم حديثه: تشرفت بالعمل في الأهلي وكانت فترة رائعة ولكن لم يحدث أي تواصل في الفترة الأخيرة.

يُذكر أن فايلر قاد الأهلي في 382 يومًا سواء في مسابقة دوري we المصري إلى جانب مسابقة كأس مصر، أما على الصعيد الأفريقي فقاد الفريق للوصول لدور نصف النهائي بعد التغلب على صنداونز بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا موسم 2020.