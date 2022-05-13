سعر الدولار عالميا يرتفع.. واليورو يقترب من أدنى مستوياته منذ 5 أعوام

ارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 104.82 مقتربًا من أعلى مستوى في عشرين عامًا الذى بلغه أمس الخميس عند 104.92، فى الوقت الذى حوَّم فيه اليورو قرب أدنى مستوياته منذ مطلع 2017 بعد أن تسببت العقوبات على روسيا في اضطراب إمدادات الغاز إلى أوروبا وجدّدت مخاوف من تباطؤ اقتصادي في منطقة اليورو، بحسب وكالة رويترز.

وتأثر اليورو في الأسابيع القليلة الماضية بمزيج من المخاوف من مصاعب اقتصادية ناتجة عن الحرب في أوكرانيا وزيادة ضخمة في الدولار الأمريكي عزّزتها رهاناتٌ على أن المركزي الأمريكي سينفذ سلسلة من خطوات رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وتخلّى اليورو عن مكاسب سابقة، اليوم الجمعة، وانخفض 0.1% إلى 1.0373 دولار مقتربًا من 1.0354 بلغه أمس الخميس؛ وهو أقل مستوياته منذ مطلع 2017. وتراجع اليورو 1.6% مقابل الدولار، هذا الأسبوع.

الدولار يرتفع 0.5% مقابل الين

وزاد الدولار 0.5% مقابل الين الذي سجل 128.89 مقابل الدولار، بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين مساء عند 127.5. لكن الدولار ظل منخفضًا مقابل الين، هذا الأسبوع؛ وهو أول انخفاض أسبوعي له منذ مطلع مارس.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.2176 دولار. وتأثر الإسترليني سلبًا ببيانات أمس الخميس كشفت أن الاقتصاد البريطاني انكمش على نحو غير متوقَّع في مارس.

الدولار الأسترالي يصعد

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.6869 دولار أمريكي؛ مع تحسن الشهية للمخاطرة لدى المستثمرين.

واستقرت أسواق العملات الرقمية، اليوم الجمعة، بعد أسبوع من التقلبات.

الليرة التركية تهبط

من ناحية أخرى تراجعت الليرة التركية للجلسة السابعة على التوالي أمام الدولار، اليوم الجمعة، لتصل خسائرها إلى قرابة 5% منذ يوم الأربعاء الماضي، وتتجه نحو أدنى مستوياتها القياسية في ديسمبر.

وانخفضت الليرة إلى 15.4675، مقابل العملة الأمريكية، واستقرت عند 15.4410 للدولار.

وخسرت الليرة حوالي 15% من قيمتها، هذا العام، علاوة على انخفاضها 44% في عام 2021.

العملات المشفرة تواصل خسائرها أمس

واصلت العملات المشفرة خسائرها، أمس الخميس، وانخفضت إلى أدنى مستوياتها في 16 شهرًا، إذ أدى تدافع المستثمرين للتخلص مما يسمى العملات الثابتة، إلى موجة من الاضطراب.

وتلقّت عملة بتكوين ومُنافستها الأصغر إيثر، التي فقدت أكثر من نصف قيمتها السوقية، هذا العام، أحدث ضربة نتيجة الانهيار الذي حدث، هذا الأسبوع، في عملة تيرا يو.إس.دي، وهي أيضًا واحدة من أكبر العملات المشفرة في العالم.

وتراجعت بتكوين إلى مستوى منخفض بلغ 25401.05 دولار، وهو الأدنى منذ 28 ديسمبر 2020. وخلال الجلسات الثماني الماضية خسرت بتكوين ثلث قيمتها، أو ما يعادل 13 ألف دولار. وتراجعت قيمتها 45%، هذا العام.

وكانت قد بلغت ذروة 69 ألف دولار في نوفمبر 2021، مما يعني أنها فقدت ثلثي قيمتها منذ ذلك الحين.