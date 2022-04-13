اقتصاد وأسواق

صُناع الحديد لرئيس الوزراء : صناعتنا الوحيدة التي قد ينخفض سعرها كما يرتفع

خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، مع عدد من كبار مُصنّعي الحديد والصلب، والأسمنت.
صفية حمدي 7:16 م, الأربعاء, 13 أبريل 22 7:16 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

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قال صُنّاع الحديد والصلب إن هذه الصناعة تمر بدورات، وسلعة حديد التسليح هي الوحيدة التي قد تكون ينخفض سعرها كما يرتفع أحيانًا، وأن هذا حدث سابقًا عندما انخفضت الأسعار بصورة ملحوظة.

وأكد الصناع أن الأشهر الستة الأخيرة شهدت زيادة مُبررة في الأسعار، نظرًا لزيادة أسعار مدخلات الإنتاج، شارحين تفاصيل الزيادات التي حدثت في أسعار مدخلات الإنتاج، كما عقدوا مقارنة بالأسعار هنا وبعدة دول منتجة للحديد.

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مصنعو الحديد والصلب قالوا ذلك لرئيس الوزراء، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، مع عدد من كبار مُصنّعي الحديد والصلب، والأسمنت.

وانعقد الاجتماع بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية،

والدكتور معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت قنا، واللواء عماد الألفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

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وشرح مصنّعو الأسمنت أسباب ارتفاع الأسعار والتحديات التي يواجهونها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

وأكد صُناع الحديد والأسمنت أن الأيام الأخيرة شهدت انخفاضًا في الأسعار، وما لم تحدث مشكلة في توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج، سيكون هناك استقرار في الأسعار.

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بقلم صفية حمدي

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