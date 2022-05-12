«السكر والصناعات التكاملية» تسدد 6.3 مليار جنيه للمزارعين مقابل توريد محصول القصب

سددت شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للقابضة للصناعات الغذائية نحو 6.3 مليار جنيه قيمة ما تم تسلمه من المزارعين وموردى قصب السكر، منذ بداية توريد القصب لموسم 2021/ 2022.

يذكر أن موسم توريد قصب السكر بدأ منذ نهاية شهر ديسمبر وحتى نهاية أبريل الماضيين، وبلغ سعر توريد طن قصب السكر 810 جنيهات، بزيادة 90 جنيهًا عن الموسم الماضى.

وقال اللواء عصام الدين البديوى، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية لـ«المال»، إنه تم توريد نحو 7 ملايين و770 طن قصب سكر،

وتم إنتاج ما يقرب من 900 ألف طن سكر، منها المصانع التابعة للشركة فى صعيد مصر فى أبو قرقاص، دشنا، جرجا، إدفو، كوم أمبو، نجع حمادى، قوص، أرمنت.

وأضاف البديوى أنه تم سداد مستحقات المزارعين والمورّدين بشكل فورى؛ وذلك لتحفيزهم على سرعة توريد المحصول.

فى سياق متصل، أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى للوزارة، لـ«المال»، أن سعر كيلو السكر 10.5 جنيه على البطاقات التموينية ولم يشهد أية زيادات على المستفيدين من الدعم التمويني، كما أن الاحتياطي من السكر يكفى لمدة 5 أشهر.

وقال كمال إن سلع التموين الخاصة بشهر مايو الحالي يتم صرفها بشكل منتظم وطبيعي لنحو 21 مليون بطاقة تموين مقيد عليها 64 مليون مواطن،

وذلك دون حدوث نقص فى أى سلعة من حوالى 25 صنفًا ما بين غذائى واستهلاكى ومنظفات منزلية وشخصية.

يشار إلى أن الدعم الحكومى الموجه لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى الموازنة العامة للدولة 2022/2021 يبلغ 87 مليار جنيه لصالح منظومتى السلع التموينية والخبز المدعم،

وتمت الموافقة على زيادتها بنحو 3 مليارات جديدة فى الموازنة القادمة لتصل إلى 90 مليار جنيه