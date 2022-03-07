الإسكندرية

محمود نافع : نضع أولوية كبيرة لتنفيذ خطط المأمونية وسلامة تداول الصرف الصحي بالإسكندرية

بحضور أعضاء اللجنة من الشركة القابضة ووكلاء الوزرات بالجهات التنفيذية (وزارة الصحة- وزارة الري- وإدارة البيئة بالمحافظة) وأعضاء اللجنة من السادة رؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة؛
معتز محمود 5:33 م, الأثنين, 7 مارس 22 5:33 م, الأثنين, 7 مارس 22

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عقد اللواء أركان حرب مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة العليا للإشراف علي خطط سلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحي لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية في قاعة المؤتمرات بمحطة التنقية الشرقية في الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة من الشركة القابضة ووكلاء الوزرات بالجهات التنفيذية (وزارة الصحة- وزارة الري- وإدارة البيئة بالمحافظة) وأعضاء اللجنة من السادة رؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة؛

وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لخطط سلامة ومأمونية تداول الصرف الصحي بالشركة والإجراءات التصحيحية التي نتجت عن خطة مأمونية محطة معالجة خورشيد وتوسعاتها وخطة مأمونية وتداول الصرف لمحطتي معالجة المعمورة وتوسعاتها.

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وأكد نافع أهمية إعداد وتنفيذ الخطط لما لها من مردود قوي في تطبيق نهج الشركة القابضة في الحفاظ علي استثمارات الدولة في مجال البنية التحتية لقطاع المياه والصرف من ناحية، ومن ناحية أخرى الحفاظ على تقديم خدمات ذات جودة مستدامة للمواطنين.

وأشار رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى أن شهادة اعتماد مأمونية وسلامة تداول مياه الصرف الصحي أصبحت ضرورة قصوي للتأكد من سلامة خطط التشغيل ومأمونية نواتج المعالجة،

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ووصولها للمعايير اللازمة للحفاظ علي البيئة آمنة وغير ملوثة للبيئة المجاورة؛ وذلك لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ودعما لاستراتيجيات إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي.

وقد أوصت اللجنة بضرورة عقد الاجتماع بصورة دورية لمناقشه المستجدات التي تطرأ أثناء إجراء الخطط ومناقشتها مع الساده الأعضاء.

وتمت مناقشة الإجراءات النهائية للخطة، تمهيدًا لعرضها على جهاز تنظيم مياه الشرب، وحماية المستهلك، واللجنة العليا للمياه، لاعتمادها وإصدار الشهادة الخاصة بذلك.

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وتقوم إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدلات، وذلك مع كل نوة ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار،

ويكون ذلك مع اعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب محطات الرفع وأعمال رفع الكفاءة. ومراعاة الإنذار البحري بارتفاع الأمواج والتأكد من اختبار جميع المصبات البحرية على الكورنيش.

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بقلم معتز محمود

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