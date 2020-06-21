مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 22-6 -2020

مع مواعيد القطارات على خطوط محافظات الوجه البحري

أجرى رئيس هيئة السكة الحديد المهندس أشرف رسلان، جولة تفقدية على خط بنها – الإسماعيلية، مطالباً بانتظام مواعيد القطارات المحددة في جداول التشغيل.

كما تنفيذ رئيس هيئة السكة الحديد ، لمحطات والأبراج والمزلقانات، وما تم نهوه مشروع كهربة الإشارات على طول الخط، الأمر الذي يساعد في تعديل مواعيد القطارات وتسريع الرحلات.

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وجه رئيس الهيئة بضرورة استبدال الأرشيف الورقي، بكافة مكاتب المحطة بنظام إلكتروني حديث مع توفير أجهزة الكمبيوتر اللازمة لإحداث تلك النقلة.

وطالب رسلان بنظافة حوش المحطة، ومراجعة موقف الأملاك والتعديات للحفاظ على أموال الهيئة وأصولها.

وجه بضرورة الارتقاء بمستوى نظافة المحطة للوصول لأعلى مستوى يليق بالمظهر العام لهيئة السكة الحديد.

كما تفقد رئيس الهيئة، باقي محطات الخط والاستماع لمقترحات المسافرين من الركاب، مشدد على الالتزام بارتداء الكمامة قبل ركوب القطارات.

ووجه المهندس أشرف رسلان خلال زيارة تلك المحطات باستكمال أعمال الصيانة الميكانيكية للسكك وغلق المعابر غير قانونية.

وتفقد رئيس الهيئة أبراج الإشارات بالمحطات ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط بنها – بورسعيد بطول 214 كم.

وتنفيذ المشروع شركة سيمنس الألمانية، والذى يعمل حاليًا بنظام الإرتباط الميكانيكي ويتم تطويره للعمل بنظام إلكترونى.

ووجه رئيس الهيئة للشركة المنفذة بضرورة وضع برنامج زمني محدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال ودخول المشروع بالكامل الخدمة.

وتابع رسلان جولته بالمرور على مكاتب حجز التذاكر بالمحطات على طول الخط.

وأكد على العاملين بحسن معاملة الجمهور وتقديم لهم كافة التسهيلات التي تمكّنهم من الحصول على الخدمات في أسرع وقت.

كما أكد على الإجراءات الوقائية من وجود مسافات آمنة بين جمهور الركاب أمام المكاتب وغيرها من الإجراءات المتبعة من قبل الهيئة.

ولفت إلى الإجراءات الوقائية هدفها الحفاظ علي صحة العاملين والركاب في آن واحد، وفقا لتوصيات وزارة الصحة لمواجهة الوباء العالمي.

ونبّه رسلان أثناء مروره على محطة أبو حماد بمراجعة كافة الأكشاك على الأرصفة وتغييرها للنموذج المعتمد لدي الهيئة وتحرير محاضر شرطة لمخالفي بنود التعاقد.

وطالب من قيادات هيئة السكة الحديد استثمار المباني الموجودة على أرصفة المحطات لتعظيم موارد الهيئة.

كما طالب بعمل حصر كامل للتعديات على طول الخط، وإصدار قرارات إزالة وطرد للمخالفين وتفعيل تلك القرارات بالتنسيق مع شرطة النقل.

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