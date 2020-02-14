الزمالك يتوج بطلا لكأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي

سجل يوسف أوباما للزمالك هدفا مبكرا في الدقيقة 2 من عمر المباراة

توج الزمالك بكأس السوبر الأفريقي بعد فوزه على الترجي التونسي بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، حيث خاض الزمالك المباراة بصفته بطلاً للكونفدرالية 2019، ولعب الترجي التونسي بعد أن توج بدوري أبطال أفريقيا في العام الماضي.

وشهدت بداية المباراة سيطرة من قبل لاعبي الزمالك على مجريات الأمور، حيث هددوا مرمى الترجي مرتين بخلاف الهدف.

وسجل يوسف أوباما للزمالك هدفا مبكرا في الدقيقة 2 بعد عرضية من محمد عبد الشافي ليفتتح الفريق التسجيل مبكراً.

الترجي كان قريبا من هدف التعادل في الدقيقة 14 بعد عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء من الهوني حولها بنسو بيسراه لكن الكرة مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى أبو جبل.

وحاول مصطفى محمد إرسال كرة ثانية إلى شباك الترجي في الدقيقة 16 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء علت عارضة الفريق التونسي بقليل لتضيع فرصة هدف ثاني للأبيض.

وسدد لاعب الترجي، بنسو قذيفة أرضية في الدقيقة 20 لكن كرته ارتطمت بالدفاع الأبيض وتحولت إلى ركنية قبل أن تذهب إلى مرمى الفريق الأبيض، ولم يستفد الفريق التونسي من الركنية.

وضغط لاعب الزمالك فرجاني ساسي على دفاع الترجي ليستخلص الكرة بنجاح ويمرر إلى مصطفى محمد في الدقيقة 25 ليطلق مهاجم الزمالك قذيفة بيمناه علت العارضة بقليل ليواصل تهديداته للفريق التونسي.

وحصل الترجي على ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء الزمالك في الدقيقة 33 ليسدد شمام كرة قوية ارتطمت بالدفاع ليتابعها بن غيث بتسديدة ثانية تصدى لها أبو جبل على مرتين.

وحصل الترجي على ركلة جزاء تصدى لها عبد الروؤف بن غيث في الدقيقة 52 ليسدد اللاعب الجزائري على يسار الحارس أبو جبل ليتعادل الترجي مع الزمالك وتعود المباراة إلى نقطة البداية.

وأهدى بنسو لاعب الترجي الكرة إلى أشرف بنشرقي في منتصف ملعب الفريق التونسي ليتقدم المغربي في دفاعات الترجي بالدقيقة 58 ويقتحم منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية عانقت شباك الفريق التونسي.