زيادة السعات التخزينية بصومعة طهطا إلي 90 ألف طن بتكلفة 140 مليون جنيه

قال علي محمود مدير صومعة طهطا التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين في محافظة سوهاج إن الصومعة تبلغ سعتها التخزينية 60 ألف طن بعدد 12 خلية، وجاري إضافة 6 خلايا أخري بطاقة تخزينية 30 ألف طن ليصبح الإجمالي 90 ألف طن.

وأضاف محمود خلال جولة تفقدية تشارك فيها المال في صومعة الشركة بطهطا في محافظة سوهاج اليوم أن التكلفة الاستثمارية للسعات التخزينية الجديدة تصل إلي 140 مليون جنيه تمويل ذاتي، على أن تكون جاهزة لاستقبال محصول القمح المحلي في موسم توريد 2024.

وأوضح مدير صومعة طهطا أنه تم استلام 6400 طن قمح محلي من المزارعين منذ بداية الموسم وحتي الآن.

وأشار محمود إلي أنه مستهدف استلام نحو 60 ألف طن خلال موسم الحالي، منها 45 ألف طن قمح من شرق العوينات، كما أن 99٪ من القمح المورد من المزارعين خلال الموسم الحالي تبلغ درجة نقاوته 23.5.

يشار إلى أن الشركة القابضة للصوامع والتخزين تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ويتبعها نحو 45 صومعة معدنية إضافة إلي 60 صومعة حقلية على مستوي الجمهورية.