«كوباد» فارما تحقق 570 مليون جنيه مبيعات خلال 2022  

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«كوباد» للأدوية مبيعات بقيمة 570 مليون جنيه خلال عام 2022، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وتعد شركة «كوباد» فارما وكيل تجاري ومستورد في مجال المستحضرات الصيدلانية وتأسست في السوق المصري عام 1991.

وقال الدكتورجمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن صناعة الدواء تغطي 75% من احتياجات مصر من حيث القيمة المالية، و93% من عدد الوحدات الدوائية.

وأضاف «الليثي» في تصريحات خاصة لـ «المال» أن هناك حاجة لنظام واضح لتسعير أو لتداول الدواء في مصر، لأن الأمر حاليًا معتمد على بعض الاجتهادات، بدون ثوابت واضحة وليس الأفضل للكثير من المستثمرين، خاصة أن صناعة الدواء تطورت كثيرًا خلال الفترة الأخير، لافتًا إلى ضرورة استحداث أدوات رقابية جديدة تناسب التطور.

وأشار إلى أن هناك 170 مصنعا للدواء في مصر توفر ما يقرب من 500 ألف وظيفة، مشيرًا إلى أن قطاع صناعة الدواء قوي، ولكن هناك حاجة لتنظيم هذه الصناعة.