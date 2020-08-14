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حالة الطقس اليوم السبت 15-8-2020 في مصر.. القاهرة تسجل 36 درجة عظمى

حار نهارًا
دعاء محمود 12:38 ص, السبت, 15 أغسطس 20 12:38 ص, السبت, 15 أغسطس 20

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أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم السبت، حارة رطبة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل وسيناء

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، حيث تتأثر البلاد حاليًا بامتداد منخفض الهند الموسمي.

اضطراب في الملاحة البحرية

وعلى جنوب سيناء فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا والرياح نشطة علي خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

فيما يكون طقس شمال الصعيد حارًا نهارًا، معتدلًا ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون علي جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

اعتدال في البحرين المتوسط والأحمر

وذكرت الهيئة أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 25، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 26 .

وفي شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 25، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 37 والصغرى 21 .

الطقس

درجات الحرارة في مدن الصعيد

كما تسجل درجة الحرارة اليوم السبت في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و30 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 40 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و28 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 85 للعظمى و28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و50 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و15 للصغري.

الهالة القمرية

وأوضح خبراء الأرصاد أن هالة الشتاء أو الهالة القمرية هي ظاهرة تحدث غالبا بالتزامن مع اكتمال القمر والبدر حيث تظهر حلقة بيضاء يقارب حجمها من 10 إلى 20 ضعفا من حجم القمر محيطة بالقمر والذي يقع في مركز هذه الهالة.

وسبب هذه الظاهرة انعكاس الضوء من القمر المكتمل في جزيئات الجليد الطافية في طبقات الجو العليا.

ويقوم الجليد فى هذه الحالة مكان المنشور المحلل للضوء الأبيض ليظهر قوس قزح، ونقطة المشاهدة كما هو الحال في تكون قوس الألوان الذي يتشكل من انعكاس الضوء في البخار المشكل للسحب.

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درجات الحرارة اليوم السبت 15-8-2020 في مصر

تصل نسبة الرطوبة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري 85 للعظمى و28 للصغرى
عصام عميرة 12:33 ص, السبت, 15 أغسطس 20 12:33 ص, السبت, 15 أغسطس 20

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ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى والوجه البحري، تشهد اليوم، طقسا حارا رطبا نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، معتدلا ليلًا، والرياح معتدلة، وفقًا لتوقعات درجات الحرارة اليوم.

وأكدت هيئة الارصاد الجوية، أن محافظة أسوان تشهد أعلى ارتفاع في درجات الحرارة اليوم وفقا لتوقعات الطقس على المحافظات المصرية.

طقس السواحل الشمالية وسيناء

وقالت الأرصاد إن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط علي السواحل الغربية، حيث تتأثر البلاد حاليًا بامتداد منخفض الهند الموسمي.

فيما يكون طقس جنوب سيناء حار نهارًا، معتدلا ليلًا والرياح نشطة، علي خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

وعلي شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون علي جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 15-8-2020.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 25، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 26 .

وفي شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 25، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 37 والصغرى 21 .

درجة الحرارة اليوم فى أسوان

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و30 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 40 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و28 للصغري.

نسبة الرطوبة فى القاهرة

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 85 للعظمى و28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و50 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و15 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3625
الإسكندرية3226
طنطا
3424
شبين الكوم3525
دمنهور3325
بلطيم
3225
مطروح
3022
السلوم
3123
سيوة3721
بورسعيد
3226
دمياط
3225
الزقازيق
3626
الإسماعيلية
3821
السويس3724
العريش3323
رفح3223
رأس سدر
3726
نخل3620
نويبع3829
طابا3627
كاترين3118
الطور3428
شرم الشيخ3930
الغردقة
3728
مرسي علم3628
الفيوم3625
بني سويف3625
المنيا3824
أسيوط3825
سوهاج3927
قنا4027
الأقصر
4128
أسوان4130
أبوسمبل
3828
الوادى الجديد
4127
شلاتين3728
حلايب3430

تعرف على  أنواع مختلفة من السحب

١-السحب المنخفضة

٢-السحب المتوسطة

٣-السحب العالية

وسوف نعرض كيف تتكون السحب

بشكل مبسط يتكون السحاب بسبب ارتفاع الهواء الدافىء المصحوب ببخار الماء فى الغلاف الجوى ويستمر فالارتفاع حتى يبرد، وعندما يبرد الهواء الدافىءيتكثف أى يتحول بخار الماء الى قطرات صغيرة من الماء أو الجليد وكلما يبرد بخار الماء فإن القطرات تتجمع على ما يسمى بأنوية التكثف وتتكون السحابة.

وهناك أسباب مختلفة لعملية الرفع وهى:

١-التسخين الشديد

٢-التضاريس

٣-الاضطرابات الجوية

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بورصة وشركات

ستاندر آند بورز 500 يستقر الجمعة وسط انعدام اليقين حيال التعافي

زاد الناتج الصناعي الأمريكي في يوليو متخطيا التقديرات
أيمن عزام 12:28 ص, السبت, 15 أغسطس 20 12:28 ص, السبت, 15 أغسطس 20

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استقر مؤشر ستاندر آند بورز 500 في ختام تعاملات الجمعة برغم اقترابه مجددًا من ختام قياسي مرتفع وسط إصدار بيانات حول الاقتصاد الأمريكي أضافت المزيد من انعدام اليقين حيال التعافي.

وساعدت تدابير التحفيز الجسورة على تعافي مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية صعودا من الانهيار الناجم عن فيروس كورونا في مارس.

ويوم الخميس، تداول مؤشر ستاندر آند بورز 500 لوقت قصير عند مستوى 3,386.15 نقطة الذي يتخطى الإغلاق القياسي المرتفع له يوم 19 فبراير لليوم الثاني على التوالي.

وأظهرت البيانات التي صدرت يوم الجمعة زيادة مبيعات التجزئة البريطانية الشهر الماضي بقدر أقل مقارنة بالتقديرات.

ومن المرجح استمرار التراجع بسبب تزايد الإصابات بمرض كوفيد-19.

وبشكل منفصل، أظهرت القراءات زيادة الناتج الصناعي الأمريكي في يوليو بأكثر من التوقعات لكنها ظلت أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 34.64 نقطة أو بنسبة 0.12% ليصل إلى 27,931.36 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 0.56 نقطة أو بنسبة 0.02% ليصل إلى 3,372.87 نقطة، ومؤشر ناسداك المركب بنحو 23.20 نقطة أو بنسبة 0.21% ليصل إلى 11,019.30 نقطة.

انعدام اليقين حيال التعافي

وتزايد انعدام اليقين بفعل تضاءل فرص تمرير حزمة أخرى من المساعدات المالية، في ظل عدم تحديد مواعيد لإجراء محادثات جديدة.

وتعمق شعور عام بالحذر وسط اقتراب عقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية بجانب استمرار تزايد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أجزاء من الولايات المتحدة.

شركة ابليد ماترليز لمعدات أشباه الموصلات

وصعدت أسهم شركة ابليد ماتريلز بعد أن توقعت تحقيق إيرادات في الربع الأخير تتخطى تقديرات المحللين، وذلك بعد تعافي الطلب على معدات وخدمات الشرائح الالكترونية.

وكان  مؤشر داو جونز الصناعي قد تراجع في ختام تعاملات الخميس عقب توقعات ضعيفة من سيسكو سيستمز.

وهبط مؤشر ستاندر آند بورز 500 بشكل طفيف بعد أن تجاوز لفترة وجيزة ولجلسة ثانية مستوى إغلاقه القياسي المرتفع.

واخترق ستاندرد آند بورز أثناء الجلسة مستوى إغلاقه القياسي 3386.15 نقطة المسجلة في 19 فبراير، وذلك قبل أن يشرع المستثمرين في بيع الأسهم توقعا لما ثبت أنه أكبر انحدار للاقتصاد الأمريكي منذ الركود العظيم.

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بورصة وشركات

«فاروس» تتوقع ارتفاع هوامش ربحية «دومتي» خلال الربع الثالث

أوصت الورقة البحثية بزيادة الأوزان النسبية على السهم مع تحديد قيمة عادلة قدرها 9.40 جنيه
مصطفى طلعت 12:27 ص, السبت, 15 أغسطس 20 12:27 ص, السبت, 15 أغسطس 20

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توقعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “فاروس” أن تستفيد شركة الصناعات الغذائية العربية -دومتي من قرار تخفيف إجراءات الإغلاق، وتحسن العوامل الموسمية في الربع الثالث 2020، وهو ما سيتضح تأثيره على قطاع المخبوزات والعصائر.

وقالت “فاروس”، في ورقة بحثية وصلت “المال” أن إدارة الشركة كشفت أنها تعمل حاليًا على تقليل مصروفاتها التشغيلية من أجل تحسين مستويات الهوامش في النصف الثاني من العام الحالي.

ورجحت الورقة البحثية أن يكون لعودة المبيعات لنشاطها المعهود تأثير إيجابي على دورة التحويل النقدي، وحساب الدين، وحساب مصروفات الفائدة.

إيرادات قطاع الجبن تتصدر المشهد

وحققت الشركة إيرادات بقيمة 711 مليون جنيه في الربع الثاني 2020 (+9.9 سنويًا، و-4.6% ربعيًا) نتيجة التعافي القوي في أداء قطاع الجبن وزيادة الطاقة الإنتاجية في قطاع المخبوزات.

واستفادت حركة مبيعات منتجات الجبن (74% من إجمالي الإيرادات) بالرواج الذي شهدته مبيعات التجزئة في النصف الأول من 2020، وهو ما عوض انخفاض المبيعات الموجهة لوزارة التموين خلال ذات الفترة، ما دعم ارتفاع مساهمة قطاع الجبن في إجمالي الإيرادات (+4.1% سنويًا و+1.5% ربعيًا)، تطوير عملية إنتاج الجبن الموزاريلا، وإضافة خط إنتاج جديد في أغسطس 2020.

وسجلت إيرادات قطاع المخبوزات زيادة سنوية ملحوظة بعد رفع قدراته الإنتاجية، وعلى الرغم من إغلاق المدارس والجامعات وإجراءات الإغلاق خلال الربع الماضي.

إضافة إلى ذلك، سجلت مبيعات محفظة العصائر زيادة أقل من منافسيها، نظرًا لتراجع المبيعات في سوق العصائر بنسبة 20% سنويًا ، وانخفاض مبيعات دومتي بنسبة 3% فقط.

الهوامش تحت وطأة الضغوط

وحققت الشركة هامش مجمل أرباح نسبته 23.5% (متراجعًا 1.0 نقطة مئوية سنويًا، و1.2 نقطة مئوية ربعيًا) نتيجة انخفاض أرباح قطاع المخبوزات؛ لأن الشركة أعلنت عن تخفيضات ومحفزات لتنشيط المبيعات.

ويمكن أن يعزو تراجع الهوامش أيضًل إلى استراتيجية تكوين مخزون من المواد الخام ومواد التعبئة في بداية العام عند أسعار معقولة.

ووصل هامش الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك إلى 9.6% (-1.7 نقطة مئوية سنويًا، و0.8 نقطة مئوية ربعيًا)، وهو ما يعكس تغيرًا في معدل المصروفات العامة والبيعية والإدارية من الإيرادات (+1 نقطة مئوية سنويًا و-1.8 نقطة مئوية ربعيًا) بسبب مصروفات حملات التسويق التي بدأتها الشركة خلال الربع.

وسجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 32 مليون جنيه (-15.5% سنويًا، و-1.2% ربعيًا)، وبذلك يصل هامش صافي الأرباح إلى 4.5% (-1.3 نقطة مئوية سنويًا و0.1 نقطة مئوية ربعيًا).

وتتخطى هذه النتائج تقديراتنا بواقع 14% لصافي الأرباح، وبواقع 0.4 نقطة مئوية لهامش صافي الأرباح.

من الجدير بالذكر أن معدلات الدين سجلت ارتفاعًا خلال الربع الثاني، حيث وصل معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك إلى 3.9 مرة مقارنة مع 2.3 مرة في الربع الثاني 2019 و2.3 مرة في الربع الأول 2020).

ونتج ذلك عن زيادة معدل الاقتراض لتمويل استراتيجية زيادة عدد أيام المخزون لفترة تتراوح بين الشهر إلى ثلاثة أشهر، بهدف التحوط من أي توقف محتمل في سلاسل التوريد وتقلب مستويات الأسعار.

ولم يُر بند مصروفات الفائدة تغير بشكل كبير على الرغم من قرار البنك المركز بخفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 300 نقطة دفعة واحدة في الربع الثاني 2020.

وأوصت الورقة البحثية بزيادة الأوزان النسبية على السهم مع تحديد قيمة عادلة قدرها 9.40 جنيه.

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استثمار

صندوق الاستثمار السعودي يسحب استثماراته في شركات أمريكية

وزاد حصصه في أخرى
المال - خاص 12:22 ص, السبت, 15 أغسطس 20 12:22 ص, السبت, 15 أغسطس 20

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قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي إنه تخلى عن حصة أسهم في عدد من الشركات الأمريكية وزاد حصصه في أخرى.

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تخلى عن حصة أسهم في الشركات التالية: “بوينغ”، “بي. بي”، “ستاربكس”، “فيسبوك”، “ماريوت إنترناشونال”، “كوالكوم”، “برودكوم”، “فايزر”، “والت ديزني”، “آي.بي.إم”، “بنك أوف أمريكا”، “توتال”، نقلا عن روسيا اليوم.

كما قرر الصندوق تقليص حصته في أسهم شركات “سيسكو سيستمز” بنسبة 53.5% إلى 5.8 مليون سهم، و”بيركشاير هاثاوي” من الفئة b بنسبة 49% إلى 218 ألفا و778 سهما، و”لايف نيشن إنترتينمنت” بنسبة 37.3% إلى 12.6 مليون سهم، و”كانديان ناتشورال ريسورسز” بنسبة 43.1% إلى 17.1 مليون سهم.

وزاد الصندوق حصة أسهمه في “أوتوماتيك داتا بروسيسنغ “إلى 1.5 مليون سهم من 574 ألف سهم، و”سانكور إنرجي” بنسبة 67.4% إلى حوالي 51 مليون سهم.

وبحسب بيان صدر عن الصندوق في وقت سابق اليوم الجمعة، تمكن الصندوق من تسديد قرض قصير الأجل قبل موعد سداده في أكتوبر المقبل، حصل عليه من بنوك أمريكية بقيمة 10 مليارات دولار العام الماضي.

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اقتصاد وأسواق

«القوى العاملة» : التفتيش على 18246 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية
المال - خاص 12:10 ص, السبت, 15 أغسطس 20 12:10 ص, السبت, 15 أغسطس 20

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تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 18 ألفا و246 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 18 ألفا و246 مصنع وشركة خلال 143 يوميا الماضية على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاءت محافظة سوهاج في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 1537 منشأة، والشرقية 1397، والبحيرة 1256، ودمياط 1155 ، والقاهرة 1102 ، والمنيا 979 ، والقليوبية 948 ، والجيزة 909 ، والغربية 868، وقنا 754، وكفر الشيخ 752 ، والإسكندرية 729، وأسيوط 644، والدقهلية 624، وجنوب سيناء 547، وبورسعيد 539، والوادى الجديد 441 ، والمنوفية 433 .

وجاءت في الترتيب التاسع عشر على مستوى المحافظات محافظة الأقصر، حيث تم التفتيش على 431 منشأة، وبنى سويف 410 منشآت، ومرسى مطروح 395، والإسماعيلية 344، والفيوم 328، وأسوان 322 ، والبحر الأحمر 275، والسويس 127 منشأة .

وأظهرت التقارير عن أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية ، من تطهير دوري وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.

وأكد وزير القوي العاملة ضرورة التعامل مع أى مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.

كما تابع سعفان الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

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نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 15-8-2020

قطارات السكة الحديد اليوم من القاهرة إلى الصعيد ومن القاهرة إلى الإسكندرية
مدحت إسماعيل 12:00 ص, السبت, 15 أغسطس 20 12:00 ص, السبت, 15 أغسطس 20

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قررت هيئة السكة الحديد إجراء بعض التعديلات على مواعيد القطارات اليومية العاملة على الخطوط، بهدف تقديم خدمة أفضل لركاب المرفق.

وشملت قرارات هيئة السكة الحديد امتداد عدد من مواعيد القطارات بالوجهين القبلي والبحري، بالتزامن مع تشغيل خدمة العربات الروسية.

وقررت الهيئة امتداد مسير قطار إسباني مكيف رقم 88 حتى أسوان، بداية من محطة الإسكندرية.

والقطار الإسباني ينطلق الساعة 5:00 من محطة الإسكندرية ليصل محطة أسوان 11:55 صباحًا.

كما تمت عودة تشغيل قطار رقم 930 خط «القاهرة – الإسكندرية»، ليقوم القطار من محطة الإسكندرية في الساعة 08:10 وصولًا إلى محطة القاهرة في الساعة 11:20 مساءً.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 971 مكيف – يقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 13:5.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 159 مميز – يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف- ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.

قطار رقم 157 مميز – يتحرك من الأقصر 7:30 ويصل القاهرة 19:05.

قطار رقم 981 VIP – ينطلق من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة 19:35.

رقم القطارالدرجةمحطة الانطلاقساعة التحركمحطة الوصولتوقيت نهاية الرحلة
776مميزالقاهرة4.3أسيوط11.2
974مميزالقاهرة5.15أسيوط12.3
978VIPالقاهرة6.3اسيوط12.5
980VIPالقاهرة8أسوان22.4
80مميزالقاهرة8.3أسوان1.4
158مميزالقاهرة10.3أسيوط16.5
982مكيفالقاهرة12أسوان23
160مميزالقاهرة12.15أسيوط18.55
986مكيفالقاهرة13أسوان24
2006VIPالقاهرة17أسوان6
164مميزالإسكندرية12القاهرة15.35
914مميزالإسكندرية13القاهرة16.2
18مميزالإسكندرية14القاهرة16.3
916مميزالإسكندرية13القاهرة16.3
24مميزسيدي جابر14.25القاهرة18.4
286مميزبورسعيد10.4الاسماعيلية12.25
288مطوربورسعيد15.05الاسماعيلية16.4
963مطوربورسعيد19.3القاهرة23.5
913مكيفالقاهرة12.3الإسكندرية15.25
917مكيفالقاهرة14الإسكندرية16.3
919مكيفالقاهرة14.25الإسكندرية18.05
903مكيفالقاهرة6الإسكندرية9.3
911مكيفالقاهرة10الإسكندرية13.05
89مكيفالقاهرة11.15الإسكندرية13.55
15ممميزالقاهرة11.25الإسكندرية15.1
913مكيفالقاهرة12.3الإسكندرية15.25
133مميزالقاهرة12.55الإسكندرية17.1
917VIPالقاهرة14الإسكندرية16.3
1203مميزالقاهرة14.1الإسكندرية17.5
919مكيفالقاهرة14.25الإسكندرية18.05
2001VIPالقاهرة15الإسكندرية17.3
915مكيفالقاهرة15.1الإسكندرية18.2
21مميزالقاهرة15.2الإسكندرية19.15
923مكيفالقاهرة16الإسكندرية19.15
27مميزالقاهرة16.15الإسكندرية19.25
925مكيفالقاهرة17.1الإسكندرية20.2
23مميزالقاهرة17.2الإسكندرية21.5
921VIPالقاهرة18الإسكندرية2.35
31مميزالقاهرة18.3الإسكندرية22.3
909مكيفالقاهرة9الإسكندرية11.5
1109مكيف ومميزالقاهرة8.2الإسكندرية11.35
911مكيف ومميزالقاهرة1الإسكندرية13.05
11مميزالقاهرة10.1الإسكندرية14.25
89مكيفالقاهرة11.15الإسكندرية13.55
15مميزالقاهرة11.25الإسكندرية15.15
913مكيفالقاهرة12.3الإسكندرية15.25
133مميزالقاهرة12.55الإسكندرية17.1
917vipالقاهرة14الإسكندرية16.3
919مكيفالقاهرة14.25الإسكندرية18.05
2مميزالإسكندرية2.15القاهرة6.25
1108مميزالإسكندرية3.3القاهرة7.1
4مميزطنطا6.15القاهرة7.5
588مكيف ومميزالإسكندرية4.3طنطا6.35
1904مكيفطنطا7.1القاهرة8.35
8مميزالإسكندرية5.2القاهرة9.15
902مكيفالإسكندرية6القاهرة9.25
906vipالإسكندرية7القاهرة9.35
158مميزالإسكندرية7.15القاهرة10.2
14مميزالإسكندرية7.25القاهرة12
763مطور ـ ركابرشيد5.45المعمورة17.15
765مطور ركابرشيد7.1الإسكندرية9.55
767مطور ركابرشيد8.05المعمورة9.3
769مطور ركابرشيد9.5المعمورة11.2
771مطور ركابرشيد12.1المعمورة13.35
779مطور ركابرشيد14.15المعمورة15.45
781مطور ركابرشيد16.05المعمورة17.35
873مطور ركابرشيد18البصيلي18.2
778مطور ركابالمعمورة14.1رشيد15.2
780مطور ركابالمعمورة16رشيد17.3
966مكيفالقاهرة22أسوان11.25
90مميزالقاهرة22.15السد العالي15.05
2008vipالقاهرة23أسوان11.45
890مكيفالقاهرة23.3سوهاج6.3
1902مكيفالقاهرة12.2أسوان13.2
802مطورالإسكندرية7.35دمنهور8.42
904vipالإسكندرية8القاهرة10.3
900مكيفالإسكندرية8.15القاهرة11.15
12مميزالإسكندرية9.15القاهرة13.25
132مميزالإسكندرية10.2القاهرة14.05
912مكيفالإسكندرية11.3القاهرة14.45
164مميزالإسكندرية12القاهرة14.15
914مكيفالإسكندرية13القاهرة16.2
18مميزالإسكندرية13.1القاهرة17.15
916vipالإسكندرية14القاهرة16.3
586مكيف ومميزالإسكندرية14.15طنطا16.17
285مطورالإسماعيلية5.35بورسعيد7.15
287مميزالإسماعيلية7.3بورسعيد9.05
593مميزالقاهرة5الإسماعيلية8.1
941مكيف ومميزالقاهرة5015الزقازيق7.05
1113مميزالقاهرة7الإسماعيلية10.3
971مكيفسوهاج5.2القاهرة13.05
991مكيفسوهاج6.3القاهرة14.15
987مكيفالأقصر6القاهرة15.35
159مميزالأقصر6القاهرة18.2
891مكيفسوهاج11القاهرة17.35
157مميزالأقصر7.3القاهرة19.05
981vipأسوان5.3القاهرة19.35
1006روسيالقاهرة6:00سوهاج13:20
1007روسيسوهاج17:00القاهرة23:55
1004روسيالقاهرة8:15القاهرة13:30
1005روسيالقاهرة8:15اسيوط22:45
1131روسيالقاهرة8:10الإسكندرية11:05
1006مميز روسيالقاهرة6:00سوهاج13:20
1007مميز روسيسوهاج17:00القاهرة23:55
1004مميز روسيالقاهرة8:15القاهرة13:30
1005مميز روسيأسيوط17:30القاهرة22:45
2010مكيف اسبانيالقاهرة10:00أسوان23:55
2011مكيف اسبانيأسوان5:15القاهرة18:00
2012مكيف اسبانيالقاهرة17:30اسوان6:20

جدول بمواعيد القطارات المتجهة لمحافظات الوجه القبلي

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 588 مكيف ومميز – يقوم من الاسكندرية 4:30 ويصل طنطا 6:35.

قطار رقم 1904 مكيف – يتحرك من طنطا الساعة 7:10 ويصل القاهرة 8:35.

قطار رقم 8 مميز – ينطلق القطار الساعة 5:20 من الإسكندرية ويصل القاهرة 9:15.

قطار رقم 902 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 6:00 ويصل القاهرة 9:25.

قطار رقم 2 مميز- يقوم من الإسكندرية الساعة 2:15 ويصل القاهرة 6:25.

قطار رقم 1202 مميز- يتحرك من طنطا الساعة 5:25 ويصل القاهرة 6:55.

قطار رقم 1108 مميز – يقوم من الإسكندرية الساعة 3:20 ويصل القاهرة 7:10.

رقم القطارساعة التحركمحطة القيامساعة الوصولمحطة نهاية الرحلةالدرجة
13:00القاهرة6:45الإسكندريةمميز
25:00طنطا7:10الإسكندريةمميز
6616:00إيتاي البارود7:30الإسكندريةمميز
1634:20القاهرة7:50الإسكندريةمميز
1297:20طنطا9:20الإسكندريةمميز
1195:00القاهرة9:50الإسكندريةمميز
9036:000القاهرة9:30الإسكندريةمكيف
76:20القاهرة10:10الإسكندريةمميز
12056:50القاهرة9:30دمنهورمميز
19168:30المنصورة11:00القاهرةمكيف فرنساوي
191716:36القاهرة19:10المنصورةمكيف فرنساوي
11155:00طنطا7:55الإسماعليةمميز ومكيف
111415:45الاسماعيلية19:00طنطامكيف ومميز
19705:00بورسعيد8:55القاهرةمكيف
191716:25القاهرة20:30بورسعيدمكيف
11318:10القاهرة11:05الإسكندريةمكيف
113016:35الإسكندرية19:25القاهرةمكيف روسي
3535:20القاهرة9:10طنطامميز
54410:00طنطا13:20القاهرةمميز روسي
12114:15القاهرة17:52طنطامميز روسي
55821:00طنطا12:35القاهرةمميز روسي
3744:00الزقازيق6:25القاهرةمميز
80918:15القاهرة21:35كفر الشيخسياحي
8094:40كفر الشيخ8:15القاهرةسياحي
68716:30القاهرة19:00ايتاي البارودسياحي
6665:00ايتاي البارود7:40القاهرةسياحي
34114:10القاهرة17:55المنصورةسياحي
3347:25القاهرة11:15القاهرةسياحي
37921:40القاهرة12:05الزقازيقسياحي
6333:40القاهرة6:35ايتاي البارودسياحي
6727:35ايتاي البارود10:55القاهرةسياحي
3347:25المنصورة11:15القاهرةسياحي

جدول بمواعيد قطارات السكة الحديد المتجهة لمحافظات الوجه البحري

مواعيد القطارات المميزة

قطارات السكة الحديد

قطار رقم 303 – يقوم الساعة 4:45 من طنطا ويصل دمياط الساعة 7:10.

قطار رقم 47 – ينطلق الساعة 5:00 من طنطا ويصل دمياط الساعة 8:50.

قطار رقم 49 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 6:00 ويصل المنصورة المحطة النهائية الساعة 7:35.

قطار رقم 51 – يقوم من دمياط الساعة 9:20 ويصل دمياط الساعة 13:00.

قطار رقم 43 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 13:00 ويصل دمياط الساعة 15:00.

قطار رقم 55 – يتحرك القطار من طنطا الساعة 11:40 ويصل المنصورة الساعة 13:15.

قطار رقم 57 – يقوم القطار من محطة المنصورة الساعة 14:35 ويصل دمياط الساعة 16:35.

قطار رقم 59 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 13:10 ويصل المنصورة الساعة 14:45.

قطار رقم 61 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 14:20 ويصل دمياط الساعة 18:30.

قطار رقم 65 – يقوم من طنطا الساعة 16:45 ويصل المنصورة المحطة النهائية 18:20.

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إفتاء الإمارات : العلاقات الدولية من الصلاحيات الحصرية لولي الأمر شرعًا

مجلس الإمارات للإفتاء: المصلحة هي المعيار الشرعي لتصرفات ولي الأمر
المال - خاص 11:58 م, الجمعة, 14 أغسطس 20 11:58 م, الجمعة, 14 أغسطس 20

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أشاد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي “بالمسعى الإيجابي والخطوة السديدة الموفقة التي اتخذتها القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدت إلى وقف تمدد السيادة الإسرائيلية على مناطق من الأراضي الفلسطينية.

وثمّن المجلس في بيان له اليوم حكمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسعيه من أجل السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الاوسط.

واعتبر هذه المبادرة سبيلًا للسلام في المنطقة.. مؤكدًا تأييد المجلس لكل ما تقوم به الدولة لمصلحة البلاد والعباد باعتبار أن المصلحة هي المعيار الشرعي لتصرفات ولي الأمر، والذي هو وحده المقدر للمصلحة والمحقق للمناط فيما يتعلق بالحرب و السلام والعلاقات بين الأمم، لذلك فإن المجلس يبارك ما تقوم به القيادة الرشيدة لخير الوطن والأمة.

وبمناسبة هذا البيان قال الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المجلس “إن هذه المبادرة هي من الصلاحيات الحصرية و السيادية لولي الأمر شرعا ونظاما، وبين أن في الشريعة نماذج كثيرة وأصولا شرعية ناظمة لمثل هذه القضايا صلحا وسلاما وفقا لما تقتضيه الظروف والمصلحة العامة” .

وأشاد بمبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و التي تضاف إلى السجل الحافل للدولة في دعم القضايا العربية و الإسلامية و على رأسها القضية الفلسطينية و جهودها المستمرة في دعم المصالحات و نشر السلام في مختلف بقاع العالم.. داعيا الله تعالى السداد و التوفيق لكل خير، وأن يدفع عن بلدنا وبلاد المسلمين والعالم شر الحروب والأوبئة وكل ما من شأنه أن يؤذي البشرية، ويؤدي إلى النزاعات والخصومات العبثية.

التطبيع بين إسرائيل والإمارات.. اتفاقيات تعاون في الطاقة والسياحة والقضايا الأمنية

وتعتزم إسرائيل والإمارات توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة بعد اتفاق تطبيع العلاقات الذي أبرماه برعاية أمريكية.

وأوضح تصريح مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بعثة الدولتين ستلتقيان خلال الأسابيع المقبلة لأجل توقيع عدة اتفاقيات.

وستتضمن تلك الاتفاقيات الطيران المباشر، والقضايا الأمنية والاتصالات والطاقة والسياحة والرعاية الصحية، فضلا عن تعاونهما لأجل مواجهة جائحة كورونا.

وحسب التصريح الذي وقعه ولي العهد الإمارات محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودونالد ترامب، فإن “فتح علاقات بين اثنتين من أكبر الدول ذات المجتمع المتحرك (إسرائيل والإمارات) والاقتصاد المتقدم في الشرق الأوسط سيغيّر المنطقة، وسيقوّي الابتكار التكنولوجي وسيصقل علاقات الشعبين”.

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل والإمارات بـ”الصديقين العظيمين” قائلا إن التعاون بينهما بدأ منذ أشهر، وانتهى إلى توقيع “اتفاق سلام تاريخي”.

وقال مسؤولون بارزون بالبيت الأبيض لرويترز إنه بموجب الاتفاق، وافقت إسرائيل على تعليق بسط سيادتها على مناطق من الضفة الغربية كانت تدرس ضمها.

بدوره أعلن  محمد بن زايد في تغريدة على تويتر أنه تم في اتصال مع ترامب ونتنياهو “الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا الى علاقات ثنائية”.

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تأميـــن

أليانز: شركات التأمين والإعادة مطالبة بتطوير أسلحتها لصد الهجمات الإلكترونية

توفير الإنترنت وأساليب تأمينه محور رئيسى فى المستقبل
مروة عبد النبي 11:47 م, الجمعة, 14 أغسطس 20 11:47 م, الجمعة, 14 أغسطس 20

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أصدرت أمس شركة أليانز العالمية فى ألمانيا تقريرًا حول زيادة المخاوف من احتمالية وقوع هجمات إلكترونية خلال جائحة كورونا كوفيد 19 المستجد، ما يبرز الحاجة إلى أن تتطور شركات التأمين والإعادة والوسطاء جنبًا إلى جنب مع مشهد للتحصن من المخاطر السيبرانية.

وأظهرت أليانز العالمية للتأمين أن مخاوفها نشأت بعد مطالبة العديد من الشركات بتبني العمل عن بُعد على نطاق واسع لموظفيها، نتيجة تدابير الإغلاق التي تفرضها الحكومة والمتعلقة بجائحة كورونا  COVID-19 المستمرة.

الشركات ليست محصنة.. وغزارة البيانات تثير المخاوف

وأشارت أليانز للتأمين إلى أنه نظرًا لأن العديد من الموظفين يعملون من المنزل، ويتلقى الطلاب العلم بأسلوب افتراضى، فقد أصبحت خوادم الشبكة الافتراضية الخاصة للمؤسسات (VPN) الآن شريان حياة للشركات والمدارس، وسيكون أمانها وتوفرها محور تركيز رئيسي في المستقبل.

كما لاحظت مجموعة أليانز أن شركات إعادة التأمين ليست محصنة ضد الهجمات الإلكترونية، نظرًا لأن محتالى ومرتكبى الهجمات الالكترونية يدركون أن شركات التأمين تمتلك كميات هائلة من البيانات والمعلومات الشخصية عن حاملي وثائق التأمين الخاصة بهم والتي يمكن أن تكون مربحة للغاية. ومع ذلك ، فإن التأمين والإعادة والشركات المالية سيكون لها على الأرجح غطاء خاص بها ضد الخرق ولديها مراقبة للمخاطر المحتملة في المستقبل.

وشددت أليانز على شركات التأمين وإعادة التأمين على ضرورة التزامها بالاستمثار وضخ أموال فى جهة الأمن الالكترونى الخاص بهم، لأن الشركات التي لا تستطيع حماية نفسها لا تتوقع أن يثق العملاء بها للحصول على الحماية والمشورة.

وأكدت اليانز فى تقريرها أنه بالنظر إلى الكم الهائل من المعلومات الشخصية والمالية وغيرها من المعلومات الحساسة التي تمتلكها شركات التأمين ، من المهم بالنسبة لهم أيضًا اتخاذ تدابير أمنية مناسبة ومراقبة المخاطر الإلكترونية عن كثب.

واوضحت أن الإنترنت مازال يمثل خطرًا جديدًا نسبيًا، وبالتالي لا يزال التنظيم في طور التطور نظرًا للتطور المستمر لبيئة الإنترنت

تصميم حلول تأمين مناسبة يدعم الشركات والوسطاء معا

وتدعو Allianz شركات إعادة التأمين والوسطاء إلى متابعة هذه اللوائح لدعم دورهم في تصميم حلول تأمين مناسبة وأيضًا بصفتهم مستشارين لإدارة المخاطر.

ونصحت أليانز المؤسسات بالتحديث في نقاط الاتصال الأساسية وسياسات و ممارسات العمل عن بُعد مع إعطاء الأولوية للأمن ضد الاحتيال والهجمات الإلكترونية أثناء عملية إعادة وضع الاستراتيجيات بعد جائحة كورونا COVID-19.

لافتة الى ان الإغلاق أجبر الشركات فجأة على تحقيق التوازن بين قوتها العاملة عبر الإنترنت مع ضمان بقاء الأنظمة والشبكات آمنة ، لا سيما عند استخدام الأجهزة الشخصية وغير التجارية.

الالتزام بتوفير حماية كافية ومعقولة التكلفة من الهجمات

وأضافت أن أدوات التواصل فى العمل اعتمدت على برامج تكنولوجية مختلفة مثل مؤتمرات الفيديو مثل “Zoom” و”Windows Teams”  فجأة ، نظرًا لتزايد استخدامها بشكل حاد لذا يجب على شركات التأمين والإعادة توفير حماية كافية ومعقولة التكلفة من المخاطر الإلكترونية للشركات من جميع الأشكال والأحجام.

واكدت توسع سوق التأمين والإعادة الالكترونى خلال الاعوام المقبلة وذلك بعد ان غير الوباء شكل العالم والتعاملات التجارية فى العديد من القطاعات، حيث سيستمر المشهد في التطور ويجب على شركات إعادة التأمين أن تكون في حالة تأهب لهذه التغييرات

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«انخفاض الإصابات والوفيات».. الصحة : تعافي 968 حالة جديدة من فيروس كورونا

ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية
المال - خاص 11:34 م, الجمعة, 14 أغسطس 20 11:34 م, الجمعة, 14 أغسطس 20

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 968 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 57858 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 96220 حالة من ضمنهم 57858 حالة تم شفاؤها، و 5124 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الخميس، عن خروج 989 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 56890 حالة حتى الخميس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أمس أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 96108 حالات من ضمنهم 56890 حالة تم شفاؤها، و 5107 حالات وفاة.

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بقلم المال - خاص

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