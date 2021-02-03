اقتصاد وأسواق

990 مليون جنيه إجمالى فواتير البحيرة للكهرباء خلال يناير

بانخفاض 10 ملايين عن ديسمبر بسبب «كورونا»
عمر سالم 6:30 ص, الأربعاء, 3 فبراير 21 6:30 ص, الأربعاء, 3 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجع إجمالى قيمة فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية الخاصة بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عن شهر يناير الماضى لتسجل نحو 990 مليون جنيه.

وكشفت مصادر فى وزارة الكهرباء والطاقة – فى تصريحات لـ«المال» – أن هناك تراجعا قدره نحو 10 ملايين جنيه عن فاتورة شهر ديسمبر الماضى والتى سجلت مليار جنيه، موضحة أن الشركة بدأت فى تحصيل الفواتير بداية من 20 يناير الماضى.

وأشارت إلى أن تلك القيمة تنقسم لنحو 790 مليون جنيه عن القطاعين المنزلى والتجارى والقطاع الخاص، ونحو 200 مليون للقطاعات الحكومية والعامة وأن التراجع حدث فى استهلاك القطاعين المنزلى والتجارى.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 29-1-2021

وأرجعت المصادر انخفاض قيمة الفاتورة إلى وجود حالة من الكساد فى الاستهلاك المنزلى والتجارى، بالإضافة إلى هبوط كبير فى حركة السياحة تأثرا بأزمة كورونا الحالية.

وأضافت أن الشركة تستهدف تحصيل %100 من إجمالى قيمة الفاتورة خاصة فى القطاعين المنزلى والتجارى ،  رافضا الإفصاح عن نسب التحصيل الخاصة بالقطاع الحكومى مؤكدة وجود حسابات متبادلة ومقاصات بين الجهات الحكومية وبعضها.

وقالت المصادر إن الشركة تستهدف أيضا تحصيل جزء من المستحقات الخاصة بالشركة على كل القطاعات.

اقرأ أيضا  «التموين»: بدء الأوكازيون الشتوي 7 فبراير المقبل

وبلغ إجمالى استثمارات شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لتطوير وتوسعة وتحديث شبكاتها نحو 2.5 مليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 2020.

يذكر أن شركة البحيرة قامت بتركيب 11 محطة شمسية أعلى مبانى الشركة بإجمالى تكلفة قدرها 3.5 مليون جنيه من بينها 6 محطات تنفيذ شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء منذ حصولها على شهادة التأهيل.

وتقدم الشركة خدماتها على مستوى 6 قطاعات توزيع وهم :1- قطاع توزيع شمال البحيرة 2- قطاع توزيع وسط البحيرة 3- قطاع توزيع جنوب البحيرة والسادات4- قطاع توزيع شمال النوبارية 5- قطاع توزيع مطروح6- قطاع توزيع الساحل الشمالى.

اقرأ أيضا  أسعار الحديد اليوم الجمعة 29-1-2021 بالأسواق المصرية

وتتبع شركة البحيرة للتوزيع «القابضة لكهرباء مصر»، ولديها 3.5 مليون مشترك، وتغطى عددا من المحافظات تشمل «البحيرة ومطروح» وعلى طول الساحل الشمالى من الكيلو 66 حتى السلوم، حتى واحة سيوة جنوبا، ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بالمنوفية، وجزء من محافظة الإسكندرية «قرى العامرية – برج العرب».

وتبلغ مساحة نطاق الشركة الجغرافى 177 ألف كم2، يمثل %17 من مساحة مصر، على الجهدين المتوسط والمنخفض.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: توجيه رئاسى بدمج كيانات الملكية الفكرية بالوزارات فى هيئة واحدة

محمد مجدي 6:24 ص, الأربعاء, 3 فبراير 21

أسعار الفضة تهوى 10% مع تراجع موجة شراء ضخمة من صغار المستثمرين

خالد بدر الدين 12:21 ص, الأربعاء, 3 فبراير 21

«المال» تنشر ملاحظات شعبة المستوردين بشأن لائحة قانون الإجراءات الضريبية الموحد (مستند)

السيد فؤاد 12:16 ص, الأربعاء, 3 فبراير 21

«الدنمارك» و«نيوزيلندا» أفضل دول العالم في مكافحة الفساد خلال 25 عامًا (تفاعلي)

شريف عيسى 9:49 م, الثلاثاء, 2 فبراير 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 2-2-2021.. وعيار 21 يواصل النزيف

عمر سالم 7:19 م, الثلاثاء, 2 فبراير 21

وزير المالية يصدر قرارا بالإجراءات التنفيذية لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجمركية

منى عبدالباري 5:45 م, الثلاثاء, 2 فبراير 21