99.9 % من طلاب الأول الثانوي يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، وذلك في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/ 2022، والتي تستمر حتى يوم الأربعاء 25 مايو 2022.

وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية (في الفترة الصباحية) 99.9%، حيث حضر اليوم الامتحان 570 ألفًا و847 طالبًا، من إجمالي مستهدف 573 ألفًا و474 طالبًا على مستوى الجمهورية، وتغيّب عن أداء الامتحان 2627 طالبًا.

كما بلغت نسبة أداء امتحان التاريخ (في الفترة الصباحية) 99.7%، حيث حضر اليوم الامتحان 571 ألفًا و9 طلاب، من إجمالي مستهدف 573 ألفًا و509 طلاب على مستوى الجمهورية، وتغيّب عن أداء الامتحان 2500 طالب.

وتُعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة، ويُعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى.

بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022 الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الأولي حسب الجدول المعلن سابقًا.