99.85 % من طلاب الأول الثانوي يؤدون امتحاني الفيزياء والفلسفة والمنطق إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، الامتحان في مادتي “الفيزياء” و”الفلسفة والمنطق” من خلال منصة الاختبارات الإلكترونية، في خامس أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2021/ 2022 والتي تستمر حتى الأربعاء 25 مايو 2022.

وبلغت نسبة أداء امتحان الفيزياء (في الفترة الصباحية) 99.85%، حيث أدى اليوم الامتحان 570 ألفًا و495 طالبًا.

وذلك من إجمالي مستهدف 573 ألفًا و460 طالبًا على مستوى الجمهورية، وتغيَّب عن أداء الامتحان 2088 طالبًا.

بينما بلغت نسبة أداء امتحان الفلسفة والمنطق (في الفترة الصباحية) 99.65%، حيث أدى اليوم الامتحان 569 ألفًا و490 طالبًا.

وذلك من إجمالي مستهدف 573 ألفًا و460 طالبًا على مستوى الجمهورية، وتغيّب عن أداء الامتحان 1970 طالبًا.

وتُعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 22 مايو 2022 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مواد (اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ.

بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي يوم الاثنين الموافق 23 مايو 2022 الامتحان في مادة الرياضيات حسب الجدول المعلَن سابقًا.