99.4 % من التمويلات العقارية لفئات الدخل الأكبر من 3500 جنيه

محمود زكي كشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن استحواذ فئات الدخل الأكبر من 3500 جنيه شهريًّا على نسبة 99.4% من إجمالي التمويل الممنوح من جانب شركات التمويل العقاري، وذلك خلال الفترة من يناير 2017 إلى أغسطس من هذا العام.وأضاف التقرير أن نسبة استحواذ الفئة الأكثر من 3500 جنيه شهريًّا ارتف

محمود زكي



كشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن استحواذ فئات الدخل الأكبر من 3500 جنيه شهريًّا على نسبة 99.4% من إجمالي التمويل الممنوح من جانب شركات التمويل العقاري، وذلك خلال الفترة من يناير 2017 إلى أغسطس من هذا العام.

وأضاف التقرير أن نسبة استحواذ الفئة الأكثر من 3500 جنيه شهريًّا ارتفعت بنسبة 1.4%، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.

وأشار التقرير الصادر عن الهيئة إلى أن نسبة 4.% جاءت لصالح الفئات ذات الدخل الشهري الذي يتراوح بين 2500 و3500 جنيه.



ولفت إلى أن قيمة التمويل الممنوح من جانب شركات التمويل العقاري بلغت حوالي 1.15 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس هذا العام، مقارنة بقيمة 677 مليون جنيه خلال العام الماضي.