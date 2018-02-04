99 شركة مصرية تشارك بمعرض فروت لوجستيكا ببرلين

أحمد اللاهونى : ينظم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وهيئة تنمية الصادرات المشاركة المصرية في معرض فروت لوجستيكا والمقرر تنظيمه خلال الفترة من 7-9 فبراير 2018 بالعاصمة الألمانية برلين. ويعد هذا المعرض أهم وأكبر…

أحمد اللاهونى :

ينظم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وهيئة تنمية الصادرات المشاركة المصرية في معرض فروت لوجستيكا والمقرر تنظيمه خلال الفترة من 7-9 فبراير 2018 بالعاصمة الألمانية برلين.

ويعد هذا المعرض أهم وأكبر المعارض المتخصصة في تجارة الخضر و الفاكهة و جميع الصناعات المتعلقة بمجال تصدير الخضر و الفاكهة ( تعبئة ، تغليف، شحن،……ألخ) على مستوي العالم.

يقام المعرض على مساحة تزيد على 125 ألف متر مربع و بلغ عدد الزائرين للمعرض خلال الدورة الأخيرة (عام 2017) ما يزيد على 76 ألف زائر من 130 دولة منهم 82.2 % من خارج ألمانيا.

وتعد المشاركة المصرية فى المعرض هذا العام هي أكبر مشاركة في تاريخ المشاركات المصرية بالمعرض ، حيث تبلغ مساحة الجناح المصري 1700 متر مربع ، تقوم من خلاله 99 شركة مصرية بعرض منتجاتها المتميزة من الخضر والفاكهة.

والجدير بالذكر أن صادرات من الحاصلات الزراعية بلغت 3.8 مليون طن بقيمة وصلت إلى 2.2 مليار دولار خلال الموسم التصديري المنتهى 2016 / 2017.

وأكد المهندس عبدالحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن المجلس يسعي لزيادة معدلات النمو للصادرات الزراعية من خلال النفاذ لآســواق جديدة لم تصل إليها الصادرات الزراعية وهي الإستراتيجية التي يعمل عليها المجلس في الوقت الحالي ســواء علي مستوي السوق الإفريقي أو أسواق جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.



وأشار إلى أن المجلس يقوم حالياً بالتعاون مع الجهات المعنية بمحاولة وضع أسس جديدة للصادرات الزراعية تعتمد في المقام الأول علي تكويد وتسجيل جميع المزارع التي تنتج للتصدير والتأكد من تطبيق هذه المزارع لنظام الممارسات الزراعية الجيدة لضمان إنتاج محاصيل تتوافر فيها متطلبات سلامة الغذاء في الدول المستوردة ومستوي الجودة المرجوة ، وسيتم تقديم كافة أوجه الدعم الفني للمزارعين والمصدرين للتوافق مع هذا النظام لضمان الحفاظ علي سمعة الصادرات الزراعية بالخارج.

وفيما يتعلق بالمشاركة المصرية بالمعرض فأكد أهمية تواجد مصر فى مثل هـذه المعارض والملتقيات لأنها بوابة مفتوحة للإنتشار العالمي المنشود والتعرف علي أحدث ما وصل إليه العالم في مجال إنتاج وتعبئة وتغليف المحاصيل الزراعية ، وفرصة جيدة لعرض المحاصيل الزراعية التي تتميز بها مصر .

وتتصدر صادرات الفواكه الطازجة صادرات قطاع الحاصلات الزراعية فى مصر لموسم 2016- 2017 والتى بلغت حوالى 1.1 مليار دولار على رأسها صادرات الموالح يليها صادرات العنب والرمان و الفراولة.

وتأتي صادرات الخضر الطازجة في المرتبة الثانية حيث بلغت نحو 657 مليون دولار تتصدرها صادرات البصل و البطاطس و الفاصولياء الخضراء و الطماطم .

وعلى مستوى الأسواق المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية تتصدر السعودية الأسواق المستوردة تليها دولة روسيا الإتحادية ، هولندا ، الكويت ، المملكة المتحدة ، الإمارات العربية المتحدة .