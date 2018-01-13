98.9 % من تمويلات العقارية للفئات الدخل أكبر من3500 جنيه

بحسب تقرير للرقابة المالية عن من يناير وإلى نوفمبر 2017محمود زكيذكر تقرير هيئة الرقابة المالية عن إستحواذ فئات الدخل أكبر من 3500 جنيه شهريًا على نسبة 98.9% من إجمالي التمويل الممنوح من جانب شركات التمويل العقاري ح وذلك خلال الفترة من يناير 2017 وإلى نوفمبر من هذا العام حيث بلغ حجم

بحسب تقرير للرقابة المالية عن من يناير وإلى نوفمبر 2017





محمود زكي

ذكر تقرير هيئة الرقابة المالية عن إستحواذ فئات الدخل أكبر من 3500 جنيه شهريًا على نسبة 98.9% من إجمالي التمويل الممنوح من جانب شركات التمويل العقاري ح وذلك خلال الفترة من يناير 2017 وإلى نوفمبر من هذا العام حيث بلغ حجم التمويل لتلك الفئة حوالي 1.4 مليار جنيه.



وأضاف التقرير أن نسبة إستحواذ الفئة الأكثر من 3500 جنيه شهريًا إرتفعت بنسبة 46.4% مقارنة بنفس المدة من العام الماضي



وأشار التقرير الصادر عن الهيئة أن نسبة1.1% جائت لصالح الفئات ذات الدخل الشهري الذي يتراوح من 2500 :3500 جنيه.



بينما لم تستحوذ فئات الدخل الأقل من 2500 جنيه على أي تمويلات خلال 11 شهور الماضية.



ولفت التقرير إلى أن قيمة التمويل الممنوح من جانب شركات التمويل العقاري بلغ حوالي 1.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2017 مقارنة بقيمة مليار جنيه خلال العام 2016.

