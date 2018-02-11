98 مليار زيادة في الإنفاق الحكومي بالنصف الأول من العام المالي

مها أبوودن كشف تقرير الأداء المالى لقياس مؤشرات النصف الأول من العام المالى الجارى 2017/2018، عن ارتفاع الإيرادات العامة 83 مليار جنيه، مقابل نموًا فى المصروفات بقيمة 98 مليار جنيه، مقارنة بنفس فترة المقارنة خلال 2016/2017. وحققت الإيرادات العامة…

مها أبوودن



كشف تقرير الأداء المالى لقياس مؤشرات النصف الأول من العام المالى الجارى 2017/2018، عن ارتفاع الإيرادات العامة 83 مليار جنيه، مقابل نموًا فى المصروفات بقيمة 98 مليار جنيه، مقارنة بنفس فترة المقارنة خلال 2016/2017.

وحققت الإيرادات العامة 302.5 مليار جنيه، مقابل 219.8 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالى الماضى.

وبلغت المصروفات العامة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، نحو 487.7 مليار جنيه، مقابل 389.6 مليار جنيه، كانت تحققت خلال النصف الأول من العام المالى الماضى.

وبرر التقرير الارتفاع فى المصروفات باستمرار اتجاه الدولة فى زيادة الاستثمارات فى البنية التحتية لجذب المستثمرين وتحسين الخدمات العامة، وبلغت نسبة المنصرف الفعلى إلى جملة الاعتمادات المقررة خلال العام 24.9%، مقابل 18.4% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

