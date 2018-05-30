98 مليار جنيه زيادة فى المركز المالى للبنوك بنهاية يناير

أحمد الدسوقىكشف البنك المركزى المصرى، عن ارتفاع المركز المالى الإجمالى للبنوك بنحو 98 مليار جنيه بنهاية يناير 2018 ، ليصل الى 4.911 تريليون جنيه، مقارنة بـ 4.813 تريليون بنهاية ديسمبر 2017.وقال المركزى فى أحدث تقاريره، إن الأرصدة لدى البنوك فى مصر قفزت الى 1.078 تريليون جنيه بنهاية يناير 201

أحمد الدسوقى

كشف البنك المركزى المصرى، عن ارتفاع المركز المالى الإجمالى للبنوك بنحو 98 مليار جنيه بنهاية يناير 2018 ، ليصل الى 4.911 تريليون جنيه، مقارنة بـ 4.813 تريليون بنهاية ديسمبر 2017.

وقال المركزى فى أحدث تقاريره، إن الأرصدة لدى البنوك فى مصر قفزت الى 1.078 تريليون جنيه بنهاية يناير 2018، مقارنة بـ 1.023 تريليون بنهاية ديسمبر 2017.

وأشار الى أن الأرصدة لدى البنوك فى الخارج ارتفعت الى 305.1 مليار جنيه، بنهاية يناير الماضى، مقابل 396.4 مليار بنهاية ديسمبر 2017.

فى سياق متصل، قال إن الاحتياطيات ارتفعت الى 181.2 مليار جنيه بنهاية يناير 2018، مقابل 180.2 مليار بنهاية ديسمبر 2017.

وذكر أن المخصصات تراجعت الى 109 مليارات جنيه بنهاية يناير الماضى، مقابل 110 مليارات بنهاية ديسمبر 2017.