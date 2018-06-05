98 % زيادة فى أقساط التأمين الطبى خلال يناير

مروة عبد النبى حقق فرع التأمين الطبى نموًا بلغ 98% فى حصيلة أقساطه التأمينية، خلال شهر يناير 2018، وارتفاع 73 مليون جنيه، مقابل 145 مليون جنيه فى يناير 2017. واحتل التأمين الطبى فى تلك الفترة حصة سوقية بلغت 13.4%، مقابل…

مروة عبد النبى

حقق فرع التأمين الطبى نموًا بلغ 98% فى حصيلة أقساطه التأمينية، خلال شهر يناير 2018، وارتفاع 73 مليون جنيه، مقابل 145 مليون جنيه فى يناير 2017.

واحتل التأمين الطبى فى تلك الفترة حصة سوقية بلغت 13.4%، مقابل 6% فقط خلال نفس فترة الدراسة.

وتراجعت بشكل ملحوظ أقساط تأمينات الطيران من 218 مليون جنيه، مقابل 7 ملايين جنيه، وكذلك فرع تأمينات الحريق من 224 مليون جنيه إلى 194 مليون جنيه، مما أثر بالسلب على حصته السوقية من 17.9 % فى يناير 2017 إلى 0.6% يناير 2018.

وتراجع فرع تأمينات الهندسى من 89 مليون جنيه إلى 56 مليون جنيه، بانخفاض قدره 33 مليون جنيه، بنسبة 37%.

وانخفضت الحصة السوقية لفرع الهندسى بناءً على تراجع حصيلة الأقساط إلى 5.2%، مقابل 7.3 % خلال نفس فترة الدراسة.