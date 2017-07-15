97.2 مليار دولار إنفاقاً على الروبوتات فى 2017‎

محمود جمالتوقع تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية " IDC " وصول حجم الإنفاق على شراء أجهزة الإنسان الآلى عالميا بما فيها الطائرات دون طيار " drones " عالميا خلال العام الحالى إلى 97.2 مليار دولار بزيادة 17.9 % عن العام الماضى.وقال التقرير إن الصناعات التحويلية ستنفق 30.5 مليار دولار على ش

محمود جمال

توقع تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية ” IDC ” وصول حجم الإنفاق على شراء أجهزة الإنسان الآلى عالميا بما فيها الطائرات دون طيار ” drones ” عالميا خلال العام الحالى إلى 97.2 مليار دولار بزيادة 17.9 % عن العام الماضى.

وقال التقرير إن الصناعات التحويلية ستنفق 30.5 مليار دولار على شراء الروبوتات، مقارنة بـ 9 مليارات دولار من صناعة استخراج الموارد الطبيعية من باطن الأرض مثل التنقيب عن الذهب والتعديل واكتشاف البترول والغاز، والزراعة، فيما ستشهد الصناعات الأخرى نموا كبيرا نحو التحول إلى استخدام هذه التكنولوجيا مثل التعليم والتجزئة والإنشاءات والتأمين.