96.5 مليون مشترك بخدمات المحمول في مايو

عدد المشتركين شهد تراجعا بنحو 1.2 مليون مشترك مقارنة بشهر أبريلالمال – خاص : كشفت مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن انخفاض عدد مشتركي الهاتف المحمول بنحو 1.2 مليون مشترك خلال مايو الماضي ليصل إلى 96.5 مليون مشترك مقارنة بـ 97.68 مليون مشترك بنهاية أبريل 2018.

عدد المشتركين شهد تراجعا بنحو 1.2 مليون مشترك مقارنة بشهر أبريل





المال – خاص :



كشفت مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن انخفاض عدد مشتركي الهاتف المحمول بنحو 1.2 مليون مشترك خلال مايو الماضي ليصل إلى 96.5 مليون مشترك مقارنة بـ 97.68 مليون مشترك بنهاية أبريل 2018.



أضافت المؤشرات أن شركة فودافون جاءت فى المركز الأول بنحو 42 42 مليون مشترك خلال مايو بانخفاض قدره 104 ألف مشترك مقارنة بـ 42.1 مليون مشترك خلال أبريل الماضي.



فيما جاءت شركة أورنح بالمركز الثاني من حيث عدد المشتركين، حيث بلغ حوالي 31.4 مليون مشترك بنهاية مايو 2018 مقارنة بـ 32.07 مليون مشترك بنهاية أبريل، بتراجع 677 ألف مشترك – وفقًا لمؤشرات الوزارة.



وجاءت شركة اتصالات مصر بنحو 19.9 مليون مشترك بنهاية مايو مقابل حوالي 20.38 مليون مشترك خلال مارس الماضي، لينخفض أيضًا عدد المشتركين بحوالي 390 ألف مشترك.



ولم يتم إدراج عدد مشتركي شبكة المحمول الرابعة المصرية للاتصالات«WE» بمؤشرات الوزارة حتى الآن، رغم ان الشركة أطلقت شبكة“WE” للمحمول في سبتمبر من العام الماضي.



ووفقًا للشركة فإن عدد عملاء شبكة المحمول، ارتفع إلى 2.9 مليون مشترك، بنهاية الربع الأول من العام الجاري.



