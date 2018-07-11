96.3 مليون نسمة عدد سكان مصر بالداخل في بداية 2018

سمر السيد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للسكان والذي يوافق 11 يوليو من كل عام

وبدأ الإحتفال به منذ عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم خمسة مليارات نسمة بهدف لفت النظر لقضايا الســـكان وخاصة النمو السكانى و الصـحة والـتعليم والحد من الفقر.



 حالة السكان في العالم



• بلغ عدد سكان العالم 7.5 مليار نسمة يوم 15 يوليو عام 2017 (وفقاً لتقديرات المكتب المرجعي للسكان بواشنطن )، منهم 1.3 مليار يعيشون في الدول الأكثر تقدماً، 6.3 مليار يعيشون في الدول الأقل تقدماً، ويعيش 54٪ من سكان العالم في مناطق حضــرية.

• من المتوقع أن يبلغ عدد ســكان العالم 9.9 مليار نسمة بحلول عـــام 2050.



• بلغ معدل الزيادة الطبيعية على مستوى العالم 1.2 ٪ عام 2017، ويتجه المعدل في معظم الدول الأكثر تقدماً إلى الانخفاض حيث لا تتجاوز هذه النسبة 0.1٪ فى بعض تلك الدول ، بينما يرتفع في أكثر دول العالم فقراً ليصل إلى 52,٪ ، لذا تزداد الفجوة بين الدول الأكثر تقدماً والدول الفقيرة في مجال الصحة وخصائص السكان.



• بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد عام 2017 على



مستوى العالم 70 سنة للذكور، 74 سنة للإناث.



وفى الدول المتقدمة 76 سنة للذكور ، 82 سنة للإناث.



وفي الدول النامية 67 سنة للذكور، 71سنة للإناث.



بينما انخفض في الدول الأقل تقدماً إلى 63 سنة للذكورمقابل 66 سنة للإناث.

• بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع على مستوى العالم 32 طفل لكل ألف مولود حي عام 2017، ينخفض هذا المعدل في الدول المتقدمة الى5 أطفال فقط ، في حين يرتفع إلى 39 طفل في الدول النامية،52 طفل في الدول الأقل تقدماً .



• بلغ متوسط معدل الخصوبة الكلي عام 2017 على مستوى العالم 2.5 طفل لكل سيدة في سن الإنـجاب، وفي الدول المتقدمة 1.6 طفل وفي الدول النامية 3 أطفال في حين بلغ 5 أطفال في دول جنوب الصحراء الإفريقية في نفس العام.



• 62٪ نسبة النساء المتزوجات اللاتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة في الفئة العمرية (49-15سنة) على مستوى العالم عام 2017، وتبلغ هذه النسبة فى الدول المتقدمة70 ٪ مقابل 54% في الدول النامية ،37% للدول الأقل تقدمًا ، بينما بلغت 30٪ في دول جنوب الصحراء الإفريقية.



 وفقــاً لتقديــرات الجهـــاز لعام 2018



• ارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة عام 2006 إلى 76.1 مليون نسمة في بداية عام 2009 وبلغ 94.8 مليون نسمة عام 2017 (آخر تعداد) وارتفع إلى 96.3 مليون نسمة في بداية عام 2018 بزيادة قدرها 1.5 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.6٪ ذكور،48.4٪ إناث ، وتبلغ نسبة النوع 106.4 ذكر لكل 100 أنثى).

• تعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها حوالي 9,7 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة حوالى 8.8 مليون نسمة وذلك في 1/1/ 2018.



• يعتبر المجتمع المصري مجتمعاً فتياً حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) ثلث السكان بنسبة 34.2٪ بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.9٪ فقط في بداية عام 2018.



• بلغت نسبة سكان الحضر حوالى 42.6٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.4٪ .



• بلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 61.5٪ في يناير2018، بمعنى أن كل 100 فرد يعولون 61.5 فرد.



• ارتفعـــــت الكثافــة السكانيــــة من 71.5 نسمة/كم2 عام 2006 إلى 95.3 نسمة/كم2 عام 2018.





• ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور من 66.5 سنة عام 2006 إلى 71.2 سنة عام 2018 , وللإناث من 69.1 سنة عام 2006 إلى 73 سنة عام 2018



وفقاً لبيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) خلال الفترة ( 2017-2014)



• إنخفض معدل المواليد الخـام في مصر من 2.9% خلال عـام 2016 إلى 2.7 % خلال عام 2017 وقد تلاحظ إنخفاض المعدل خلال الفترة من ( 2015 – 2017) مقارنة بعام 2014.



• انخفضت أعداد الوفيات في مصر انخفاضا طفيفاً من 556 الف عام 2016 إلى 547 الف فرد عام 2017 بإنخفاض قدره تسعة الاف فرد فقط .



تلاحظ انخفاض أعداد الوفيات خلال الفترة (2015 – 2017) مما أدى إلى انخفاض المعدل خلال تلك الفترة من 6.5 فى الالف عام 2015 إلى 5.7 في الالف عام 2017.

• إنخفض معدل الزيادة الطبيعية لسكان مصر من 2.5% عام 2014 إلى 2.1% عام 2017 .

 وفقاً لبيانات التعداد العام للسكان والإسكان والمنشأت 2017



• بلغت نسبة الأمية لإجمالى الجمهورية بين الأفراد (10 سنوات فأكثر) 25.8٪ (30.8٪ للإناث مقابل 21.1 ٪ للذكور) وفقا لبيانات تعداد 2017 .

• بلغت نسبة استخدام الموبايل 65.4٪ من إجمالي السكان (75.9٪ في الحضر مقابل 58.9٪ فى الريف) .

• 29.3% نسبة استخدام الحاسب الالى وسجلت نسبة الاستخدام في الحضر ضعف الريف (42.7 %، 20.9 ٪) على التوالي.

• 28.9نسبة استخدام شبكة الانترنت وكانت في الحضر ضعف الريف (42.6 ٪، ٪20.3) على التوالي .



• وفقاً لبيانات بحث القوى العاملة لعام 2017



• بلغ تقدير حجم قوة العمل من إجمالي السكان (15 سنة فأكثر)29.5 مليون نسمة (22.5 مليون نسمة من الذكور ، 7,0 مليون نسمة من الإناث) بنسبة مساهمة 45٪ ويبلغ معدل مساهمة المرأة 22,9٪.

• بلغ معدل البطالة الإجمالي 11.8٪، ويرتفع هذا المعدل بين الإناث ليصل إلى 23.1٪ مقابل 8.2٪ بين الذكور.





مصادر البيانات :



– تقديرات السكان، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ،2018

– إحصاءات المواليد والوفيات، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2015-2017

– الكتاب الإحصائي السنوي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2018

– التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،2017

– بحث القوي العاملة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2017

– World population sheet ,2017





















