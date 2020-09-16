«96 ساعة على الأكثر».. مصر تعدل شروط مدة تحليل كورونا للقادمين من 8 دول و3 مطارات

نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد

قررت سلطة الطيران المدني المصري استثناء القادمين من نيوزيلاند – أستراليا – اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت يسمح لهم ٩٦ ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بعد أن وجهت سلطة الطيران المدني المصري عناية جميع شركات الطيران العاملة في جميع المطارات المصرية بأنه في ضوء الحظر لدخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية إلى كافة مطارات جمهورية مصر العربية دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) قبل ٧٢ ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة.

مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية خلال فترة السفر.