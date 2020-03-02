اتصالات وتكنولوجيا

96 دولارا متوسط إنفاق المصرى على خدمات التجارة الإلكترونية فى 2019 (خريطة تفاعلية)

إندونيسيا الأولي بـ 88%.. وتايلاندا وصيفا بـ 82 %
محمود جمال 2:55 م, الأثنين, 2 مارس 20 2:55 م, الأثنين, 2 مارس 20

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احتلت مصر المركز الـ 42 عالميا فى انتشار خدمات التجارة الإلكترونية E-commerce خلال ديسمبر الماضى بنسبة بلغت 51 % ، وصل متوسط إنفاق المواطن المصرى إلى نحو 96 دولارا .

وبحسب تقرير we are social 2020 لأبحاث الإنترنت ، جاءت إندونيسيا فى المركز الأول بنسبة 88 % ، تلتها تايلاند بـ 82 % ، وحلت بولندا ثالثا بـ 82 % ، وألمانيا رابعا بـ 82 % .

وحصدت ماليزيا المركز الخامس بـ 81% ، أعقبتها كل من بريطانيا وكوريا الجنوبية فى المركزين السادس والسابع بنسبة 80 % .

وجاءت تايوان ثامنا بنسبة 78 % ، ثم كل من أيرلندا وأستراليا فى المركزين التاسع والعاشر بنفس النسبة .

وتعكف وزارة الاتصالات حاليا على إعداد مشروع قانون لتنظيم المعاملات الإلكترونية أونلاين ويستهدف تحديد الهوية الرقمية للأشخاص عبر الإنترنت ، كذلك تحديد مستويات المصادقة على المعاملات نفسها .

فى سياق متصل ، بلغ متوسط إنفاق الفرد خلال العام الماضي فى كوريا الجنوبية على خدمات التجارة الإلكترونية نحو 1441 دولارا ، تلتها أمريكا بـ 1389 دولارا، ثم بريطانيا بـ 1326 دولارا .

وحلت السويد رابعا بـ 1269 دولارا ، أعقبها أستراليا بـ 1157 دولارا ، وحصدت ألمانيا المركز السادس بـ 1094 دولارا ، ثم هولندا سابعا بـ 1031 دولارا .

وجاءت الصين فى المركز الثامن بـ 1021 دولارا ، تلتها سويسرا تاسعا بـ 1016 دولارا ، واليابان عاشرا بـ 1003 دولارات .

يشار إلى أن المتوسط العالمي للإنفاق على خدمات التجارة الإلكترونية وصل إلى 499 دولارا .

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بقلم محمود جمال

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