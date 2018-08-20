95 ٪ حجم إنجاز الأعمال بأنفاق بورسعيد والتدشين أكتوبر المقبل

أمانى العزازييرفع العاملون بالمشروع القومى للأنفاق شعار لا للإجازات حيث يستمر العمل بنفقي بورسعيد، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.فيما يتم استئناف العمل بكامل طاقة المشروع من ثاني أيام العيد، لسرعة تنفيذ باقي الأعمال داخل جسم النفق ، وتنفيذ إعمال ربط مداخل ومخارج النفقين بشبكة الطرق ب

أمانى العزازي

يرفع العاملون بالمشروع القومى للأنفاق شعار لا للإجازات حيث يستمر العمل بنفقي بورسعيد، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

فيما يتم استئناف العمل بكامل طاقة المشروع من ثاني أيام العيد، لسرعة تنفيذ باقي الأعمال داخل جسم النفق ، وتنفيذ إعمال ربط مداخل ومخارج النفقين بشبكة الطرق بطول 6 كم تقريبا ” بورسعيد الإسماعيلية و 30 يونيه ، و3 يوليو من الغرب ، وطرق تحيا مصر ، وعرب واحد من الشرق ” .تمهيدا للافتتاح التجريبي لانفاق بورسعيد اكتوبر المقبل

وكشف مصدر مطلع لـ”المال” استمرار أعمال العزل باللوائح ” البولى سيلين ” طبقا للمواصفات العالمية لضمان عدم تسرب المياه الجوفية لمداخل ومخارج الأنفاق

وأوضح أن نسبة التنفيذ بلغت 95% ، بالإضافة لتنفيذ المنطقة الأمنية للكشف عن المعادن والمتفجرات والمخدرات على بعد أمتار من مداخل الأنفاق بالشرق والغرب

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تركيب البلاطات الخراسانية سابقة التجهيز بأرضيات الأنفاق بطول 2850 متر بنسبة 80% .

كما تم الانتهاء من مد الخطوط المتصلة بالغرف لمداخل ومخارج الأنفاق بنسبة 100% ، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية 50 % وتشمل أعمال الإضاءة وأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق والتهوية داخل النفقي وأعمال الصرف لمياه الأمطار، وفق المصدر.

وجارى العمل بالتوازي في تشطيب مداخل ومخارج الأنفاق بنسبة تنفيذ بلغت 90% حتى الآن وتنفيذ ممرين متصلين بالنفقين للهروب الآمن للمشاة في حال حدوث أى ظرف طارئ، وفق المصدر.

ومن المقرر بحسب المصدر أن يتم الانتهاء من كامل الأعمال لجسم نفقى بورسعيد نهاية الشهر المقبل إيذانا ببدء التشغيل التجريبي والافتتاح اكتوبر القادم