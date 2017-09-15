95 مليون جنيه صافى ربح مصر للفنادق

المال - خاصعقدت شركتا مصر للفنادق ومصر للصوت والضوء التابعتين للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، جمعيتيهما العامة لمناقشة واعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2017/2016.جاء عقد الجمعيتين في ضوء المتابعة المستمرة من قبل وزارة قطاع الأعمال العام لنتائج أعمال ا

المال – خاص

عقدت شركتا مصر للفنادق ومصر للصوت والضوء التابعتين للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، جمعيتيهما العامة لمناقشة واعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2017/2016.

جاء عقد الجمعيتين في ضوء المتابعة المستمرة من قبل وزارة قطاع الأعمال العام لنتائج أعمال الشركات التابعة لها.

وأظهرت المؤشرات تحقيق شركة مصر للفنادق صافى ربح قيمته 95 مليون جنيه بمعدل نمو 15.2%، وكذلك ارتفاع إيرادات النشاط لتبلغ 201.683 مليون جنيه عن العام المالي 2017/2016 بنسبة زيادة 94.3% مقارنة بالعام المالي 2016/2015.

أما شركة مصر للصوت والضوء، فقد تراجعت خسائرها إلى 11.444 مليون جنيه بنسبة تحسن 42%، وزادت إيرادات النشاط عن العام المالي 2017/2016 لتبلغ 19.815 مليون جنيه، بنسبة نمو 44.2% عن العام المالي 2016/2015.

يشار إلى أنه قد تم تأجيل الجمعيات العامة لشركات (بيع المصنوعات المصرية، والملابس والمنتجات الاستهلاكية “صيدناوي”، والأزياء الحديثة “بنزايون”، وبيوت الأزياء الراقية) التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والتي كان مقرر انعقادها يوم الأربعاء (الموافق 13 سبتمبر 2017) لتعقد يوم الأحد (الموافق 24 سبتمبر 2017).