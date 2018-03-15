95 ألف سهم من الوطنية للذرة تستجيب لعرض شراء كايرو ثرى إيه الدولية

رجب عز الدينأعلنت إدارة البورصة المصرية إن إجمالى الكميات المستجيبة للعرض المقدم من شركة كايرو ثرى إيه الدولية للصناعات للاستحواذ على ما تبقَّى من أسهم شركة الوطنية للذرة، بلغ 95742 سهمًا بنهاية فترة سريان العرض، اليوم الخميس.ووافقت االهيئة العامة للرقابة المالية، فى 7 مارس الح

رجب عز الدين





أعلنت إدارة البورصة المصرية إن إجمالى الكميات المستجيبة للعرض المقدم من شركة كايرو ثرى إيه الدولية للصناعات للاستحواذ على ما تبقَّى من أسهم شركة الوطنية للذرة، بلغ 95742 سهمًا بنهاية فترة سريان العرض، اليوم الخميس.

ووافقت االهيئة العامة للرقابة المالية، فى 7 مارس الحالى، على نشر شركة “كايرو ثري إيه” الدولية للصناعات، إعلان استكمال عرض الشراء المقدم على باقى أسهم الوطنية لمنتجات الذرة.

ونفذت “كايرو ثرى إيه” الدولية، فى 23 نوفمبر الماضى، عملية استحواذ كبيرة شملت 97.6% من أسهم شركة الوطنية للذرة، ما يعادل 28.8 مليون سهم بقيمة 1.47 مليار جنيه بمتوسط سعر 51 جنيهًا للسهم.

يذكر أن “كايرو ثرى إيه” شركة مصرية مملوكة لشركة “سبارك كومديتيز” الإماراتية، ورجل الأعمال أيمن الجميل، وتعمل فى تجارة الحبوب الغذائية، والاستيراد والتصدير.

ويبلغ رأسمال الوطنية للذرة 295.12 مليون جنيه، موزعًا على 29.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.