94 مليار دولار إنفاق المسافرين من الخليج 2020

متابعات:يفضل المسافرون من منطقة الخليج الإنفاق على سفرهم، يبدأ ذلك من حجز الطائرة فالمعظم يستحسن درجات الطيران الأولى أو رجال الأعمال. لذا، من المتوقع أن ينفق المسافرون من المنطقة نحو 94 مليار دولار بحلول 2020 مقارنة بـ 64 مليار دولار تم إنفاقها في 2015 وفقاً لبحوث أجرتها «ستاتيستا».

متابعات:



يفضل المسافرون من منطقة الخليج الإنفاق على سفرهم، يبدأ ذلك من حجز الطائرة فالمعظم يستحسن درجات الطيران الأولى أو رجال الأعمال. لذا، من المتوقع أن ينفق المسافرون من المنطقة نحو 94 مليار دولار بحلول 2020 مقارنة بـ 64 مليار دولار تم إنفاقها في 2015 وفقاً لبحوث أجرتها «ستاتيستا». ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 140 مليار دولار و216 مليار دولار بحلول 2025 و 2030 على التوالي.

ولاستكشاف الإمكانيات الهائلة لقطاع السفر الفاخر من دول الخليج، سيجمع مؤتمر صناعة المعارض والمؤتمرات والسفر الفاخر «مايس أرابيا» الذي تنظمه «كيو ان ايه إنترناشيونال» للعام السادس على التوالي، أكبر المؤثرين والخبراء في عالم السفر الفاخر.

وقال جويا فالي، رئيس قسم المعارض والمؤتمرات في دول التعاون لشركة السياحة السويسرية: «إن التوجه الحالي هو توفير سفريات أكثر إثارة وأكثر المغامرة، وتحديداً لمسافري قطاع المعارض والمؤتمرات الفاخرة لأنهم يبحثون عن كل ما هو جديد وفريد من نوعه».

ولجذب السياح القادمين من دول الخليج، وافقت عدة من الجهات الراعية لمؤتمر «مايس أرابيا» على ضرورة توفير بعض عروض الخدمات. على سبيل المثال، أكد داغ كاستنسون، الرئيس التنفيذي لشركة «اس ان أي» في شمال أوروبا أن «تقديم المأكولات الحلال وتوفير مساحة للممارسات الدينية هو أساس هام لبناء الخدمات لجذب الضيوف من دول التعاون . وقد عملت الرحلات الجوية بلا توقف وذات الأوقات المناسبة من دول الخليج إلى جميع العواصم الإسكندنافية، على زيادة إمكانية وصول المسافرين من دول التعاون».