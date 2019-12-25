936.6 مليون دولار زيادة في عجز ميزان دخل الاستثمار خلال 3 أشهر

قال البنك المركزي إن عجز ميزان دخل الاستثمار سجل زيادة بقيمة 936.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مسجلا 3.3 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار .

وأضاف البنك المركزي أن الزيادة في عجز ميزان دخل الاستثمار جاءت نتيجة ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو مليار دولار لتسجل 3.6 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار .

ويتضمن ميزان دخل الاستثمار تعاملات الشركات الأجنبية في مصر وحجم تحويلات الأرباح السنوية لهذه الشركات.

ميزان المدفوعات الكلي

وأضاف البنك المركزي أن ميزان المدفوعات حقق فائضًا كليًا بقيمة 227.3 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل فائضًا بقيمة 284.1 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بتراجع 19.9%.

وقال إن عجز الحساب الجاري تراجع بقيمة 629.8 مليون دولار ليقتصر على نحو 1.4 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو ملياري دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات .

في ذات السياق حقق ميزان المعاملات المالية والرأسمالية صافي تدفق للداخل بقيمة 657.9 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 1.8 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

كانت شركة فاروس القابضة قد توقعت أن يحقق ميزان المدفوعات الكلي فائضا بقيمة 500 مليون دولار خلال العام المالي الجاري على أن يستمر في الزيادة حتى يصل إلى ملياري دولار خلال العام المالي 22/ 2023.