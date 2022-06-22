931.8 مليون جنيـه إجمالي موازنة «المحطات النووية لتوليد الكهرباء» للعام المالي الجديد (مستند)

كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للعام المالي 2022-2023 والذي وافق عليه البرلمان في جلسته العامة أمس الاول الاثنين عن إجمالي مشروع موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للعام المالي 2022/2023 ،والتي بلغت 931.8 مليون جنيـه بزيادة قدرها 327.3 مليون جنيه عن اعتمادات العام المالی الجاري والتي بلغت 604.5 مليون جنيه.

وبلغت جملة الايرادات بموازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للعام المالي الجديد 9.011 مليون جنيه للعام المالي الجديد ، بزيادة 11 ألف جنيه عن العام المالي الجاري والتي بلغت 9 مليون جنيه.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي نهائيا، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2022/2023 ، والمقدر إجمالي الإنفاق العام (الاستخدامات) بها 3.066 تريليون جنيه ، بزيادة نسبتها 24.6% عن العام المالي الجاري.

و قدر مشروع الموازنة الجديد زيادة في الإيرادات بلغت 1.518 تريليون جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 11.2%.

كما وافق مجلس النواب على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية وعدد 59 هيئة وملحقات الموازنات.

وقدر العجز النقدي للسنة المالية 2022/2023 بنحو 553017.8 مليون جنيه ، مقابل عجز نقدي قدر بـ472563.7 مليون جنيه للعام المالي الجاري بزيادة قدرت نسبتها بـ 17%.

وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، ارتفاع في حجم الأجور وتعويضات العاملين بالدولة والتي من المتوقع أن تبلغ نحو 400 مليار جنيه، مقابل 361 مليار جنيه العام الجاري، بزيادة متوقعة قدرها 39 مليار جنيه.

وفيما يلي صورة من تقرير لجنة الخطة بشأن موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء: