931 مليون جنيه الخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح

معتز محمودأكد اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، أن الموازنة المالية للخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح عام 2016 - 2017 بلغت 931 مليون جنيه، منها 108 ملايين جنيه اعتماد حكومي.وأضاف أن هذه الخطة لم تحدث من قبل في تاريخ المحافظة لتلبية كافة مطالب المواطنين في القطاعات المختلفة الكهرباء والرصف وتحسين ال

معتز محمود

أكد اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، أن الموازنة المالية للخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح عام 2016 – 2017 بلغت 931 مليون جنيه، منها 108 ملايين جنيه اعتماد حكومي.

وأضاف أن هذه الخطة لم تحدث من قبل في تاريخ المحافظة لتلبية كافة مطالب المواطنين في القطاعات المختلفة الكهرباء والرصف وتحسين البيئة.

وأضاف أنه تم الدفع بجهود الاستثمار والتنمية بمطروح مع عقد مؤتمر مطروح الاقتصادي الدولي الأول في أكتوبر 2015، والتوقيع على 18 مشروعا بتكلفة استثمارية بلغت 120 مليار جنيه، وجارٍ إقامة 11 مشروعا باستثمارات 22 مليار جنيه مع تطلع مطروح إلى المزيد من الاستثمارات والاستغلال الأمثل لمقومات وموارد مطروح العالمية.

وأشار أبو زيد إلى أن الأجهزة بمطروح تعمل على تنفيذ توجيهات ورؤى رئيس الجمهورية بتغير مطروح من كافة الوجوه وتحقيق التنمية الحقيقية على أراضيها مع التحرك بالتوازي لحل جميع المشكلات التي كان يعانى منها أبناء مطروح خلال سنوات طويلة، مثل مشكلة نقص المياه ودعم منظومة النقل الجماعي خارج الصندوق بمساهمات رجال الأعمال دون تحميل موازنة المحافظة أي تكلفة.

وأكد أن الأجهزة التنفيذية تعلم على تطوير مصنع الوجبة المدرسية والحفاظ على حجم العمالة به مع الاستعانة بخبراء في ذلك المجال وإعادة تأهيله مع تطوير إنتاجه خلال موسم الصيف السياحى لتوفير عائد اقتصادى وأجور العمالة به.

وأشار إلى تطوير مصنع تعبئة البوتاجاز بأحدث التقنيات بتكلفة 10 ملايين جنيه مساهمة من رجال الأعمال بمطروح ودون تحميل موازنة المحافظة أي تكلفة أيضًا، بالإضافة إلى حل مشكلة مصنع التمور بسيوة المتوقف منذ 10 سنوات من خلال تطويره بخبرة إماراتية.