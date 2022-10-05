930 مليون جنيه قيمة مخالفات وسرقات التيار الكهربائى خلال عام

كشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة، عن تحصيل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء حوالى 930 مليون جنيه قيمة سرقات تيار كهربائى خلال العام المالى الماضى (2021/ 2022).

وأضافت – فى تصريحات لـ «المال»- أن ما تم تحصيله نتاج تحرير محاضر سرقات التيار والمخالفات عبر موظفى الضبطية القضائية التابعين للشركة، بالإضافة إلى موظفى شرطة الكهرباء بالتعاون مع الشركة وموظفيها خلال الفترة الماضية.

مصادر : 735 ألف محضر.. ونعمل على خفض الفقد بالشبكات

وأوضحت المصادر أنه تم تحرير حوالى 735 ألف محضر مخالفات وسرقات تيار للمخالفين الواقعين فى نطاق شركة شمال القاهرة على مدار عام، فيما تسعى الشركة لضبط مزيد من المخالفات للعمل على خفض نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.

وأشارت إلى أن الجزء الأكبر من المتحصلات تم عن طريق موظفى الضبطية القضائية بأكثر من 50 مليون جنيه شهريا، موضحة أنه لا تهاون مع أى مخالف أو سارق للتيار الكهربائى لاسيما وأن تلك السرقات تتسبب فى إضعاف الشبكة الكهربائية التابعة للشركة.

وأكدت أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء اتخذت عددًا من الإجراءات التى قامت بها الشركة لتحسين الأداء التجارى لها، أبرزها : تشكيل مجموعات عمل لمتابعة أعمال الكشف وحصر التراكمات المسجلة بالعدادات، تعديل برنامج الإصدار الآلى بحيث يقوم بتشريح كميات التراكم، وتقسيط قيمتها على أقساط تتناسب مع متوسط الاستهلاك الشهرى للمشتركين.

وأكدت أن جزءا من المخالفين تم عمل ممارسات لهم لتوصيل التيار الكهربائى بشكل قانونى مقابل مبلغ محدد من المال شهريا لحين التقديم على تركيب عدادات كودية من خلال التقديم عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء.

يذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية لأحد المواطنين غير المنطبقة عليهم شروط تركيب العدادات نظرا لمخالفة بناء أو غيرها، فيتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة مقابل مبلغ من المال شهريا سواء قام بالاستهلاك أم لا، وقامت الحكومة مطلع العام بإلغاء هذا النظام.

وتضم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء شمال وشرق القاهرة- مدينة القاهرة الجديدة) وجزء من محافظة القليوبية يتمثل فى (مدينة العبور- الخانكة- شبرا الخيمة- القناطر – بهتيم).

وتخدم الشركة حوالى 6 ملايين مشترك مقسمين على أربع قطاعات بالشركة تشمل قطاع الحلمية (الحلمية- المطرية- المرج – الخانكة)، وقطاع شبرا (شبرا مصر- شبرا الخيمة- بهتيم – القناطر الخيرية)، وقطاع مدينة نصر (مدينة نصر- العباسية- القاهرة الجديدة)، قطاع مصر الجديدة (مصر الجديدة- السلام- العبور).