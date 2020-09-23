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930 مليون جنيه.. التنمية المحلية : الحصيلة الأكبر من مقابل التصالح بمخالفات البناء في القاهرة حتى اليوم

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن حصيلة رسوم التصالح ومخالفات البناء مازالت متنامية موضحا أن الحصيلة الأكبر في محافظة القاهرة بنحو 930 مليون جنيه تليها القليوبية والأسكندرية والدقهلية. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي…

محمد مجدي 11:59 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20 11:59 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

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أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن حصيلة رسوم التصالح ومخالفات البناء مازالت متنامية موضحا أن الحصيلة الأكبر في محافظة القاهرة بنحو 930 مليون جنيه تليها القليوبية والأسكندرية والدقهلية.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسئووليتي على قناة صدى البلد.

وأكد أن محافظة الإسماعيلية قامت بتخفيض للمرة الثانية في رسوم التصالح لمخالفات البناء بحيث خفضت بنحو 15% بعد أن كان التخفيض بنحو 25٪ ليصبح إجمالي التخفيض 40٪ كما قامت محافظة الشرقية بمعاملة المناطق العشوائية مثل القري بحيث يتم احتساب المتر ب 50 جنيها.

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وطالب قاسم المواطنين في المحافظات لمن تقدموا في المرحلة الأولي و لم يسددوا جدية التصالح ضرورة تسديد مبلغ جدية التصالح قبل 30 سبتمبر الجاري.

وأوضح أن إجمالي من لم يسدد جدية التصالح 178 الف مواطن بعد أن كانوا 185 الف .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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