929 مليون دولار صادرات مصر من الأغذية في 4 شهور

المرسي عزتقال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن إجمالي صادرات المجلس خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 929 مليون دولار.وقال خلال اجتماع للمجالس التصديرية، الآن، إن المجلس التصديري للصناعات الغذائية يتوقع التصدير بـ 3 مليارات دولار خلال العام الجاري.وأضاف برزي أن هنا

المرسي عزت قال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن إجمالي صادرات المجلس خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 929 مليون دولار. وقال خلال اجتماع للمجالس التصديرية، الآن، إن المجلس التصديري للصناعات الغذائية يتوقع التصدير بـ 3 مليارات دولار خلال العام الجاري. وأضاف برزي أن هناك نموا في صادرات القطاع الغذائي بلغت نسبتها 7% خلال الفترة الماضية، ولفت إلى أن المعارض الخارجية تساهم في نمو صادرات القطاع الغذائي.