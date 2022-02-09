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920 مليون جنيه ارتفاعًا في مساهمات البنك المركزي برؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية خلال شهر

لتصل إلى 12.320 مليار جنيه
‫محمود الصباغ‬‎ 4:34 م, الأربعاء, 9 فبراير 22 4:34 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

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صعدت مساهمات البنك المركزي المصري في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية بقيمة 920 مليون جنيه خلال شهر، لتصل إلى 12.320 مليار جنيه بنهاية يناير، مقابل 11.400 مليار جنيه في ديسمبر 2021.

وبلغت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال الشركات التابعة  22.709 مليار جنيه بنهاية يناير 2022.

ونمت الأرصدة المدينة الأخرى لتصل إلى 767.984 مليار جنيه الشهر الماضي، مقابل  684.454 مليارا في ديسمبر 2021، بقيمة زيادة تجاوزت 83.5 مليار جنيه.

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وتراجعت النقدية  إلى لتبلغ 11.333 مليار جنيه بنهاية يناير 2022 مقابل  11.359 ملياراً بنهاية ديسمبر 2021، فيما سجلت أرصدة البنك المركزي لدى صندوق النقد الدولي عند 48.751 مليار جنيه.

كما تراجعت الاستثمارات المالية المتاحة للبيع بقيمة 37.7 مليار جنيه خلال شهر يناير، لتبلغ 133.478 مليار جنيه، مقابل 171.252 ملياراً في ديسمبر 2021، وتراجعت القروض والودائع المقدمة للبنوك إلى 320.140 مليار جنيه مقابل 320.428 مليار جنيه،

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وبلغ إجمالي أصول البنك المركزى بنهاية شهر يناير الماضي 2.693 تريليون جنيه، مقارنة مع 2.649 تريليون فى ديسمبر 2021، بمعدل زيادة 1.6% خلال شهر.

وتراجعت أرصدة البنك المركزى لدى البنوك لتصل إلى 319.1 مليار جنيه بنهاية يناير 2022، مقابل 345.9 مليار في ديسمبر 2021، بارتفاع بقيمة 26.8 مليار جنيه.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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