920 مشاركا من 33 دولة يسجلون لحضور ملتقى شرم رانديفو

سجل 920 مشاركا بياناتهم لحضور ملتقى شرم الشيخ للتأمين، فى نسخته الخامسة التى تنطلق يوم 17 سبتمبر الجارى.

وكشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن هناك إقبالا كبيرا من المشاركين لحضور الملتقى العام الجاري.

واضاف الزهيرى أن الملتقى يعد منصة تتواجد بها شركات الإعادة و الوساطة العالمية في مصر لتبادل الآراء والخبرات مع الكيانات المحلية.

ولفت إلى أن الملتقى فرصة لتنشيط السياحة في مصر ليقضى الحضور حوالى 5000 ليلة سياحية فى فنادق مدينة شرم الشيخ.

وتناقش الجسة الأولى فى الملتقى التأمين الطبي وقانون التأمين الصحي الشامل، بينما الجلسة الثانية تتناول دور التأمين في التخفيف من مخاطر التغييرات المناخية والكوارث الطبيعية.