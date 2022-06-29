«919 منفذًا ومطعمًا».. انضمام شركات وسلاسل تجارية في فعالية «الداخلية» احتفالًا بـ30 يونيو

أطلقت وزارة الداخلية فعالية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو بمشاركة عددًا من كبرى الشركات والكيانات التجارية، وسلاسل المواد الغذائية لتقديم منتجاتها للمواطنين خلال تلك الفعالية بخصومات خاصة وأقل من مثيلاتها بالأسواق، وبمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وحرصت عددًا من الشركات وسلاسل المواد الغذائية على الانضمام والمشاركة في فعالية 30 يونيو، ليصبح إجمالي الكيانات المشاركة 22 كيانًا صناعيًا وتجاريًا، بإجمالي 543 منفذًا، 27 مولًا تجاريًا، 59 سلسلة مواد غذائية ومطاعم بإجمالي 376 محلًا

جاء ذلك نظرًا لما تشهده فعاليات مبادرة كلنا واحد من إقبال للمواطنين، وكانت محل إشادة لما تقدمه من منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق

هذا إلى جانب استمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لعام 2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي 1002 فرع على مستوى الجمهورية.

إضافة إلى 1026 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة “أمان”، التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.

وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).

وتعد مباردة “كلنا واحد” واحدةً من أكبر المبادرات المجتعية التي أطلقتها وزارة الداخلية، في إطار الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين.

واستمرت فعاليات تلك المبادرة على مدار 22 مرحلة ومن المقرر أن تستمر فعالياتها حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لعام 2022.