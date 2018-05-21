910 ملايين جنيه حجم التجزئة المصرفية ببنك التنمية الصناعية والعمال

■ تمويل توصيل الغاز ومياه الشرب فى الشرقية والإسكندية والعاشر من رمضان سهير محمد كشف أيمن محمد، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، عن أن إجمالى محفظة التجزئة المصرفية بالبنك وصل إلى 910 ملايبن جنيه حتى منتصف…

■ تمويل توصيل الغاز ومياه الشرب فى الشرقية والإسكندية والعاشر من رمضان

سهير محمد

كشف أيمن محمد، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، عن أن إجمالى محفظة التجزئة المصرفية بالبنك وصل إلى 910 ملايبن جنيه حتى منتصف الشهر الجارى.

قال أيمن فى تصريح لـ«المال»، إن محفظة التمويل العقارى ببنك التنمية الصناعية ضمن مبادرة البنك المركزى، وصلت إلى نصف مليار جنيه.

أوضح أن وصول محفظة التمويل العقارى إلى نصف مليار جنيه، ضمن مبادرة البنك المركزى يعد إنجازًا كبيرًا، وأنشأت الإدارة مع إطلاق المبادرة.

أطلق البنك المركزى مبادرة التمويل العقارى، فبراير 2014، وخصص لها مبلغ 10 مليارات جنيه، وبعد الانتهاء من ضخها طرحت شريحة جديدة ضمن المبادرة بمبلغ 10 مليارات جنيه بفائدة %7.

أوضح أن البنك يحتل المركز الخامس بين 37 بنكًا، وشركة تشارك فى المبادرة، بفضل مجهود العاملين بالقطاع، وبالتعاون مع أفرع البنك، ودعم إدارة البنك، وتوفير الدعم للإدارة.

أضاف أن البنك يتوسع فى تمويل توصيل الغاز إلى المنازل، الذى يمثل 100 مليون جنيه، من محفظة التجزئة المصرفية، ووقع بروتوكول تعاون مع محافظ الإسكندرية لتوصيل مياه الشرب إلى المنازل بالمحافظة، ورصد 100 مليون جنيه لهذا الغرض، والباقى موزع بين القروض الشخصية، والمنتجات الأخرى.

كشف أيمن عن أنه جار التعاقد مع شركات جديدة لتوصيل الغاز فى محافظتى الإسكندرية، والشرقية، والعاشر من رمضان، فى إطار خطة البنك للتوسع فى توصيل وتمويل توصيل الغاز للمنازل، موضحاً أنه جار الانتهاء من التعاقدات الجديدة.

كشف تقرير صادر عن البنك، عن أن إجمالى المحفظة الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغت 2.25 مليار جنيه، منذ بدء مبادرة البنك المركزى لدعم ذلك القطاع.

أشار التقرير إلى أن البنك استطاع تحقيق أعلى معدلات ربحية فى تاريخه، بعد الخسائر التى تعرض لها فى فترات سابقة، لتتجاوز نسب النموإلى %300 بنهاية العام الماضى.

وأضاف أن حجم الودائع ارتفع إلى 16 مليار جنيه، مقارنة 14.1 مليار جنيه، نهاية 2017، بفارق 1.9 مليار جنيه، وسجلت 4 مليارات جنيه فى 2016، لتسجل معدل نموبنسبة %300.