91 ألف حالة تعدى علي أراضى طرح النهر في 13 محافظة



بدور إبراهيم:



كشف تقرير تلقته لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن اجمالي التعديات علي أراضي طرح النهر والجزر النيلية التي تم طرحها في 13 محافظة، بلغت 91 ألف، و463 حالة، ووصلت مساحة الأراضي المتعدي عليها أكثر من 26 ألف فدان زراعي، بجانب 4.5 مليون متر مربع أراضي بناء.



ذكر التقرير الذي قدمه الدكتور حسن فولي، رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، المسؤل عن الحصر، أن هناك ثلاث محافظات لم ينته حصرها وهي القاهرة، بني سويف، والأقصر، ويجري الأن التنسيق لحصرها، لتكتمل عملية الحصر الشامل الذي يجري لأول مرة، علي مستوي 16 محافظة.



اللجنة قررت أيضا مراجعة كل التقديرات السابقة لمقابل حق الانتفاع المربوط لتلك المساحات، ووضع مقابل للحالات التي تم رصدها في الحصر الجديد، حفاظا علي حقوق الدولة، وذلك دون التهاون في إزالة أي تعديات، أو إشغالات علي المنطقة المحظورة علي جانبي النيل، بامتداد 30 مترا.



وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بتقنين الإشغالات علي أراضي الدولة، طلبت اللجنة من وزارة الري إمداد المحافظين بلائحة التعامل على منافع الري، للاسترشاد بها في تحديد مقابل الانتفاع أو الغرامات.



وتيسيرا علي المحافظين في استغلال الأراضي الفضاء لإقامة مشروعات خدمية وتنموية لصالح المواطنين، تم التنسيق مع هيئة المساحة علي إعفاء المحافظات من رسوم الرفع المساحي، لنقل ملكية هذه الأراضي، وتسجيلها لما تمثله هذه الرسوم من ضغط علي الميزانيات المخصصة للمشروعات، التي لا تستهدف الربح، وانما خدمة المصريين.



وفي إطار توجيهات الرئيس بسرعة استغلال واستثمار أراضي الدولة قررت اللجنة عقد اجتماع لممثلي كل جهات الولاية علي أراضي الدولة، بحضور وزير التنمية المحلية، الدكتور هشام الشريف، وعدد من المحافظين لمناقشة كل المعوقات التي تواجههم في العمل، ووضع ألية تضمن التنسيق الكامل بين المحافظين وجهات الولاية، بما يحفظ حقوق الدولة، ويضمن التيسير علي المواطنين



