908 ملايين جنيه مبيعات القابضة للأدوية بالنصف الأول

■ «القاهرة» الأعلى مبيعا بنحو 178.6 مليون و«النصر» الأكثر نموا بنسبة %71 أحمد صبرىحققت شركات الدواء الحكومية التابعة للشركة القابضة للأدوية (8 شركات إنتاج ) مبيعات مباشرة بقيمة 908 ملايين جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، بنمو بلغ %16.7



■ «القاهرة» الأعلى مبيعا بنحو 178.6 مليون و«النصر» الأكثر نموا بنسبة %71



أحمد صبرى

حققت شركات الدواء الحكومية التابعة للشركة القابضة للأدوية (8 شركات إنتاج ) مبيعات مباشرة بقيمة 908 ملايين جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، بنمو بلغ %16.7 عن الفترة المقابلة من 2017.

ولدى القابضة للأدوية 3 شركات لا تنتج الدواء، هى المصرية لتجارة الأدوية، والجمهورية لتجارة الأدوية والمستلزمات والعبوات الدوائية.

وحسب تقرير صادر عن مؤسسة «IMS« العالمية للمعلومات الدوائية، حصلت «المال» على نسخة منه، بلغ إجمالى الحصة السوقية للشركات الثمانية مجتمعة %3 فقط من إجمالى سوق الدواء بنسبة نمو%16.7 عن الفترة المقابلة من 2017.

وحققت شركات الدواء العاملة فى السوق المصرية مبيعات بقيمة 23.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، بنمو %26.8 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت شركة القاهرة للأدوية قائمة الشركات الحكومية الأعلى مبيعًا، بقيمة 178.6 مليون جنيه خلال تلك الفترة بنمو %4 عن الفترة نفسها من العام الماضى.

وحلت شركة سيد «شركة تنمية الصناعات الكيماوية» بالمركز الثانى، بقيمة مبيعات 138.9 مليون جنيه، بنمو %20.

وجاءت شركة الإسكندرية للأدوية فى المركزالثالث بمبيعات134.7 مليون جنيه، محققة نموًا %19.5، فيما حلت النيل للأدوية فى المركز الرابع بمبيعات 128 مليون جنيه، بنمو %17.

واحتلت «إدكو» المرتبة الخامسة فى شركات الأدوية الحكومية الأكثر مبيعا، بحجم مبيعات 115 مليون جنيه، ونمو %2.

وتلتها شركة «مصر« للمستحضرات الطبية، فى المركز السادس بحجم مبيعات 107 ملايين جنيه فى النصف الأول من العام الحالى بنمو %42.5.

وحلت فى المركز السابع شركة النصر للأدوية بمبيعات 60.3 مليون جنيه، ونمو %71 وهى أكبر نسبة نمو فى تلك الفترة بين شركات القابضة.

وتراجعت الشركة عدة مراكز فى الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تتقدم عدة مراكز مدفوعة بتطوير خطوط الإنتاج التى تمت مؤخرا بعد اجتماعات بين وزارتى الصحة وقطاع الأعمال.

وجاء فى المركز الأخير شركة ممفيس للأدوية، محققة مبيعات 46 مليون جنيه متراجعة %2.8عن الفترة نفسها من العام الماضى.

وكانت وزارة الصحة قد رفعت فى مايو الماضى، أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة %20 لجميع أدوية الشركات المحلية والأجنبية بعد مطالبة الشركات بالزيادة لتقليل خسائرها، ووافق مجلس الوزراء فى يناير الماضى على زيادة أسعار %15 من الأدوية المحلية و%20 من الأدوية الأجنبية بنحو 30 إلى %50 لتفادى خسائر الشركات من تحرير سعر الصرف.

وأرجع د.على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، انخفاض نسبة نمو المبيعات بالشركات الحكومية عن متوسط السوق إلى عدم وجود فرص تسويقية لتلك الشركات تعمل على تسويق مستحضراتها لدى الأطباء، مثل الشركات الخاصة، مؤكدا أنه يجب على الدولة الاهتمام بتلك الشركات التى يملكها المواطن.

وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن تلك الشركات لديها أصناف مهمة وتصدر لدول أجنبية لكن هناك تخوفات من جودة منتجاتها رغم أن أدويتها فعالة وجيدة بل تقوم الشركات الأجنبية باستئجار الخطوط للتصنيع عليها، مما يدل على أن المشكلة تكمن فى التسويق.

وقال مصدر مسئول بإحدى الشركات التابعة للقابضة، إن المشكلة تكمن فى التشوهات السعرية لأصناف الشركات الحكومية، لأنها منخفضة جدا عن مثيلاتها فى الشركات الخاصة، وهو ماجعل وزير قطاع الأعمال يجتمع مع وزيرة الصحة لتعديل أسعار الأدوية منخفضة السعر.

وأكد أن هناك أكثر من 600 صنف دوائى يتم العمل الآن على إعادة تسعيرها بشكل يؤدى إلى طفرة فى المبيعات، مع مراعاة البعد الاجتماعى وعدم رفع السعر إلى مستويات كبيرة.

وأوضح أن تلك الشركات تحتاج إلى التسويق الجيد من خلال الشركة المصرية للأدوية، والمكلفة ببيع أصناف تلك الشركات، وهى تحتاج إلى إعادة هيكلة لرفع نسبة البيع من خلال طواقم متخصصة.