906 ملايين جنيه صادرات الأثاث خلال يناير وفبراير

عمر سالمحقق المجلس التصديري للأثاث صادرات من يناير إلى فبراير 2018 بقيمة 906 ملايين جنيه.علمت المال أن الصادرات انخفضت بنسبة 19% عن العام السابق، وسجلت انخفاضًا بنسبة 16% عند المقارنة بالدولار.وأقام المجلس، منذ أسابيع، الدورة الثالثة عشرة من معرض فيرنكس أندذاهوم، والت

عمر سالم





حقق المجلس التصديري للأثاث صادرات من يناير إلى فبراير 2018 بقيمة 906 ملايين جنيه.

علمت المال أن الصادرات انخفضت بنسبة 19% عن العام السابق، وسجلت انخفاضًا بنسبة 16% عند المقارنة بالدولار.

وأقام المجلس، منذ أسابيع، الدورة الثالثة عشرة من معرض فيرنكس أندذاهوم، والتى شهدت نتائج متميزة ونجاحات على الصعيدين المحلي والدولي، وتطورًا ملحوظًا من حيث حجم المعرض، وزيادة عدد الشركات المشاركة، والتي بلغت أكثر من 211 شركة عارضة، وكذلك الإقبال الجماهيري وعدد الزوار.

أقيمت هذه الدورة من معرض فيرنكس أندذاهوم بالتعاون مع الشركة الدولية للمعارض والمنتجعات السياحية وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، للعام الثاني على التوالي تحت إشراف المصمم العالمي جوليو كابيلني، ولوكا فويس أستاذ التصميم والابتكار والأحداث الترويجية بجامعة بوليتكنيكو.

واستضاف المعرض لهذا العام 200 زائر ومشتر أجنبي لزيارة الشركات المصرية المشاركة بالمعرض.