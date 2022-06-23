905 ملايين جنيه موازنة «الطاقة الذرية» فى 2022- 2023

خصصت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو 905 ملايين جنيه كموازنة لهيئة الطاقة الذرية خلال العام المالى المقبل (2022- 2023) بزيادة نسبتها 17.5% عن العام الحالي.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء، فى تصريحات، لـ«المال»، أن موازنة العام المالى الحالي تصل إلى 745 مليونًا، وسترتفع خلال العام المقبل لتمويل مشروعاتها، وصيانة ورفع كفاءة مشروعات، وشراء وقود للمفاعل الذرى الثانى بأنشاص، التابع للهيئة.

فى السياق نفسه، أضافت المصادر أن الهيئة تستهدف زيادة إيراداتها بنحو 25 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل، لتسجل نحو 130 مليونًا، مقارنة مع 104 ملايين للعام الحالي.

وتستهدف الهيئة أيضًا رفع قدرة المفاعل الذرى الأول بأنشاص من 2 إلى 10 ميجاوات بعد تطويره بشكل كامل؛ للاستفادة منه بشكل أكبر فى إنتاج المواد الطبية والنووية، ضمن إستراتيجية الوزارة فى تدشين المشروع النووى المصرى.

وأوضحت المصادر أن زيادة الموارد يرجع إلى مستهدفات زيادة صادرات المواد الطبية، بالإضافة إلى رفع كميات التوريدات للمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة، مما يسهم فى نمو الإيرادات الخاصة بهيئة الطاقة الذرية.

وتمتلك «الطاقة الذرية» مفاعلين للبحث فى مدينة أنشاص وقامت بإنشاء مصنع النظائر المشعة، بتكلفة 75 مليون جنيه، وتقوم بإنتاج نظائر مشعة مثل «يود 125»؛ والذى يستخدم فى علاج العديد من الأمراض مثل الأورام، كما سيتم إنتاج السليكترون.

كان الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، قد أكد، فى تصريحات، لـ«المال»، أنها تسعى، خلال الفترة المقبلة، للبحث عن أسواق جديدة لتصدير النظائر المشعة،

والتى تستخدم لعلاج الأورام بعد تلبية احتياجات السوق المحلية من الكميات المطلوبة، فى ظل مخطط لزيادة الإنتاج ورفع قدرة المفاعلات ومصانعها الفترة المقبلة.