900 يورو معاشا شهريا لعامل مصرى أصيب فى إيطاليا

ولاء البري: صرح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بأن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو-إيطاليا، نجح فى حصول عامل مصري علي معاش عجز قدره 900 يورو شهريا، جراء إصابة عمل، أى ما يوازى 18 ألف جنيه مصرى .كان الوزير قد كلف المكتب بمساعدة المواطن "عادل.أ.أ" م



ولاء البري:



صرح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بأن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو-إيطاليا، نجح فى حصول عامل مصري علي معاش عجز قدره 900 يورو شهريا، جراء إصابة عمل، أى ما يوازى 18 ألف جنيه مصرى .

كان الوزير قد كلف المكتب بمساعدة المواطن “عادل.أ.أ” من محافظة الشرقية، في الحصول علي المعاش بعد إصابته أثناء عمله فى قطع الأشجار.

وقال سعفان إنه تلقى تقريرا من المستشار العمالي بإيطاليا عزت عمران، أشار فيه إلي أن المكتب تواصل مع المواطن لمساعدته في الحصول علي مستحقاته المالية من إحدي الشركات الإيطالية التي تعمل في مجال الحدائق وتقليم الأشجار، وأوضح أن المواطن أصيب بجرح قطعي بالساعد الأيسر من المنشار الكهربائى، ما أدي لإجراء أكثر من عملية جراحية لإنقاذه في 2014 .

وأشار إلى أن الشركة أنكرت فى البداية أنه كان علي قوة العمل لديها يوم الحادث، وبمتابعة ملف المواطن بهيئة التأمينات ضد إصابة العمل “الإينيل”، نجح مكتب التمثيل فى الحصول علي معاش عجز له. وكان المواطن قد رفع دعوي قضائية أمام القضاء الإيطالي منذ أكثر من ثلاث سنوات.

