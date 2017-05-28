900 مليون جنيه ارتفاعا باستثمارات كهرباء شمال القاهرة

المال ـ خاص: تعتزم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر لضخ 1.150 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالى المقبل، 2017/2018، مقابل 250 مليون جنيه العام الحالى. وقال مصدر مسئول فى الشركة فى تصريحات لـ«المال» إن زيادة…

المال ـ خاص:

تعتزم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر لضخ 1.150 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالى المقبل، 2017/2018، مقابل 250 مليون جنيه العام الحالى.

وقال مصدر مسئول فى الشركة فى تصريحات لـ«المال» إن زيادة الاستثمارات خلال العام المقبل بواقع 900 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تطوير الشبكة وصيانتها.

وأوضح أن الجمعية العمومية للشركة ناقشت منتصف الشهر الحالى أعمال الشركة، ووضعت الموازنة الاستثمارية للشركة خلال العام المالى المقبل، لافتًا إلى أن الشركة تضع برنامجها المكثف لزيادة محولات توزيع الكهرباء، وتطوير شبكاتها وعمل صيانة سريعة، والانتهاء من شبكات الجهد المنخفض والمعزول، وضرورة إحكام وإغلاق شبكات الكهرباء؛ منعًا للعبث بها أو كهربة الأماكن المحيطة بها، وتغيير بعض الأسلاك.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من استثمار نحو 250 مليون جنيه كان قد تم تخصيصها لشركة شمال القاهرة خلال العام المالى المقبل 2016 / 2017، وتم إقرار تلك الاستثمارات من جانب الشركة القابضة للكهرباء، كما أن الشركة تسعى لتركيب 190 ألف عداد كودى للمستهلكين العام الحالى، بينما تم تركيب 115 ألفًا خلال العام المالى الماضى.

وفى ذات السياق، كشف المحاسب مسعد بشير، نائب رئيس شمال القاهرة للشئون التجارية فى تصريحات لـ»المـال» أن الشركة قامت بتحصيل نحو 630 مليون جنيه كفاتورة عن شهر أبريل الماضى من المنازل والمحال حتى الآن، لافتًا إلى أن الشركة تسعى لزيادة التحصيل خلال الفترة المقبلة لاسيما المتأخرات على الجهات الحكومية والخاصة من قطاعى الأعمال العام والخاص.

وأضاف بشير أن نسبة التحصيل عن شهر أبريل بلغت نحو 107%، إذ قامت الشركة بتحصيل نحو 20 مليون جنيه متأخرات عن المنازل والمحال، كما أن فاتورة شهر أبريل الماضى تعد من أعلى الشهور التى تم تحصيلها بنسبة كبيرة لاسيما أنه تم تحصيل جزء كبير من المتأخرات.

ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 4.3 ﻣﻼﻳﻴﻦ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ لمناطق ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ – ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ – ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ – ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ – ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ – ﺷﺒﺮﺍ – ﺷﺒﺮﺍﺍﻟﺨﻴﻤﺔ – ﺍﻟﻘﻨﺎﻃﺮ – ﺍﻟﺤﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ – ﺍﻟﻤﺮﺝ – ﺍﻟﺨﺎﻧﻜﺔ، ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ 60 ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎء ويبلغ عدد محولات الجهد المتوسط نحو 16720 محول.

