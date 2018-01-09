900 مليون جنيه إيرادات مستهدفة من رفع تذاكر السكك الحديدية

مدحت إسماعيل تستهدف وزارة النقل جمع إيرادات بقيمة 900 مليون جنيه سنوياً، من حصيلة رفع تذاكر السكك الحديدية، لقطارات الخطوط الطويلة، بنسبة بين «20 - %25»، ولقطارات الضواحى، طبقًا لما كشف عنه مصدر مسئول لـ«المال». أضاف المصدر، أن الزيادات الجديدة من المقرر تطبيقها خلال 15 يوم

مدحت إسماعيل

تستهدف وزارة النقل جمع إيرادات بقيمة 900 مليون جنيه سنوياً، من حصيلة رفع تذاكر السكك الحديدية، لقطارات الخطوط الطويلة، بنسبة بين «20 – %25»، ولقطارات الضواحى، طبقًا لما كشف عنه مصدر مسئول لـ«المال».

أضاف المصدر، أن الزيادات الجديدة من المقرر تطبيقها خلال 15 يومًا، أو نهاية يناير الجارى على أقصى تقدير، لافتاً إلى أن مقاعد الدرجات المكيفة بالقطارات محجوزة لمدة 15 يوماً، وعقب انتهاء تلك الفترة تطبق الزيادة الجديدة.

قال هشام عرفات، وزير النقل خلال لقاءه مع رئيس الجمهورية، إن الوزارة مضطرة إلى رفع أسعار تذاكر السكك الحديدية، بخلاف تعديل أسعار قطارات الضواحى، مؤكداً أن «النقل» تعمل على تنفيذ مشروعات بتكاليف تتجاوز 52 مليار جنيه حتى 2022.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات القومية، فى منطقة العاشر من رمضان، من بينهم مشروعات للطرق، وأخرى للإسكان الاجتماعى أمس الأثنين.

تابع عرفات: «هناك تشوه كبير فى التدفقات المالية للسكة الحديد، ونضطر لرفع أسعار الخدمات الرئيسية بسبب زيادة التكاليف، وحتى يستمر المرفق فى العمل، وأن الخطوط القصيرة لا يتجاوز سعر التذكرة فيها جنيه واحد، ويأتى الجانب الأكبر من خسائر المرفق منها بسبب تدنى قيمتها المالية».

أوضح أن الإيرادات السنوية لهيئة السكك الحديدية تتوزع بواقع 1.9 مليار جنيه، من تذاكر الخطوط الطويلة، بخلاف 300 مليون جنيه من منقولات البضائع، بينما تتجاوز المصروفات السنوية 5.5 مليار.

وأضاف أن الهيئة مكبلة بمديونيات بلغت 40 مليار جنيه، مضافاً إليها الفوائد، مؤكدًا أن هناك مساع لتعظيم إيرادات السكك الحديدية عبر نقل الحاويات، وأن الهيئة تمكنت للمرة الأولى فى تاريخها من إبرام عقد استغلال المحطات إعلانيا بقيمة تتجاوز 1.3 مليار جنيه.

وأوضح أن هناك 3 شركات صينية، وإسبانية تقدموا بعروض لتوريد 1300 عربة لصالح السكة الحديد، بخلاف العروض المقدمة من التحالفين «المجرى الروسي»، الإيطالى، الذى تقدم خلال الأعوام الماضية منذ الإعلان عن الصفقة فى 2014 عربات جديدة للسكة الحديد.

وتتوزع فئة العربات المستهدف شراءها بواقع 800 عربة مميزة، و300 مميزة مكيفة، و200 مكيفة، ومن المقرر الانتهاء من فحص العروض لجميع الشركات المقدمة خلال شهر من الآن، والإعلان عن التحالف الفائز مطلع مارس المقبل، لافتاً إلى أن جميع العروض حتى الآن مصحوبة بعرض مالى حكومى، لتمويل صفقة العربات.