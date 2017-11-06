900 سيارة مبيعات فولكس فاجن في 10 شهور



شريف عيسى



قال مدحت اسماعيل، مدير عام قطاع المبيعات والتسويق فولكس فاجن بالمصرية التجارية وأوتوموتيف، عن تمكن الشركة من بيع 900 سيارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر من العام الجارى.



وأكد اسماعيل على سعى الشركة خلال الفترة المتبقية من العام الجارى لبيع 1300 سيارة، لتحقيق المبيعات المستهدفة ما بين المصرية التجارية وأوتوموتيف، وشركة فولكس فاجن الأم.



وأشار إلى أن سوق السيارات قد عانى خلال العام الحالى العديد من الأزمات والعراقين والتى تسببت فى تراجع مستهدفات المبيعات والحصص الإستيرادية من الطرازات التى يتم توفيرها للعملاء، كرد فعل للأسعار التى شهدت ارتفاعات كبيرة عقب قرار البنك المركزى فى الثالث من نوفمبر بتحرير اسعار الصرف.



وعن تفعيل وكالة فولكس فاجن التجارية، قال ان الأمر حاليا ًفى غاية الصعوبة لعدد من الإعتبارات والتى من أبرزها أن المحركات التى تتوافر بتلك الطرازات بمواصفات يورو 5، أو يورو 6، فى حين ان الملائم لطبيعة الديزيل المتوافر فى مصر يتطلب محركات بمواصفات يورو 2 أو يورو 3، وبالتالى فإن طرحها سيعرضها لمزيد من الأعطال.



وأوضح أن إرتفاع اسعار الفائدة وتراجع مبيعات السوق الإجمالية تعد عائقاً امام رجال الأعمال لبحث سبل ضخ استثمارات جديدة فى مجال خدمات ما بعد البيع أو صالات العرض خلال الفترة الحاليه، مؤكداً على اكتفاء فولكس فاجن فى مصر بمراكز الخدمة والصيانه، وصالات العرض التابعين لها.