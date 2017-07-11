900 الف جنيه خسائر السطو المسلح على شركة صرافة بنك مصر

نائب رئيس البنك: المبالغ مؤمن عليها ولا خسائر فى الأرواح كتب – محمد سالم قال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر أن عملية السطو المسلح التى تعرضت لها شركة الصرافة التابعة للبنك ، منذ قليل ، أسفرت عن خسائر مادية بنحو 900 الف جنيه حصل عليها المعتدون عنوة تحت تهديد السلاح. أضاف فى تصريح

نائب رئيس البنك: المبالغ مؤمن عليها ولا خسائر فى الأرواح

كتب – محمد سالم

قال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر أن عملية السطو المسلح التى تعرضت لها شركة الصرافة التابعة للبنك ، منذ قليل ، أسفرت عن خسائر مادية بنحو 900 الف جنيه حصل عليها المعتدون عنوة تحت تهديد السلاح.

أضاف فى تصريحات خاصة لـ “المال” أن المبالغ المالية بحوزة الشركة ومقاراتها مؤمن عليها بالكامل ، مؤكدا عدم حصول أية خسائر فى الأرواح من العاملين فى فرع الشركة الذى تعرض للسطو بمنطقة عابدين.

كان رئيس البنك محمد الإتربى قال فى تصريحات منذ قليل لقناة ON أن شركة مصر للصرافة المموكة لبنك مصر بمنطقة عابدين تعرضت لعملية سطو مسلح من مجهولين ، فيما انتقل عدد من قيادات مديرية أمن القاهرة لمعاينة موقع الحادث.