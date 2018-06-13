900 ألف طن أسمدة تسلمها المزارعون للمحاصيل الصيفية

الصاوي أحمد كشف تقرير حديث صادر عن الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بقطاع الخدمات بوزارة الزراعة، بشأن توفير الأسمدة الصيفية، أنه تم تسليم 900 ألف طن أسمدة للمزارعين منذ إطلاق الموسم منتصف مارس الماضى وحتى الآن. وبحسب التقرير، تم صرف تلك الكميات من مخازن الجمعيات الزراعية للمز

الصاوي أحمد



كشف تقرير حديث صادر عن الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بقطاع الخدمات بوزارة الزراعة، بشأن توفير الأسمدة الصيفية، أنه تم تسليم 900 ألف طن أسمدة للمزارعين منذ إطلاق الموسم منتصف مارس الماضى وحتى الآن.

وبحسب التقرير، تم صرف تلك الكميات من مخازن الجمعيات الزراعية للمزارعين بمحافظات الجمهورية منذ بداية الموسم الزراعى الصيفى من إجمالى حجم الأسمدة البالغة 2.5 مليون طن، تمثل احتياجات الموسم بالكامل.

أكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، أنه تم تسيلم شيكارتين لكل فدان، لحظة انطلاق الموسم الصيفى بسبب المخزون المتاح من فصل الشتاء، مضيفا أنه جار حاليًا توريد حصص الأسمدة المتفق عليها من قبل الشركات المنتجة للأسمدة، ولا توجد أى أزمات فى موسم الأسمدة حاليًا.

وبدأ الموسم الصيفى فى منتصف مارس وسيستمر حتى نهاية سبتمبر، وتبلغ احتياجات مصر من الأسمدة الصيفية 2.5 مليون طن.

وأشار مجدى الشراكى رئيس جمعية الأصلاح الزراعى إلى أن هناك اجتماعات مكثفة من اللجنة التنسيقية للأسمدة بقطاع الخدمات الزراعية، حيث تجتمع بشكل دورى مع الشركات المنتجة للأسمدة، لمراجعة حصصها الشهرية الموردة لوزارة الزراعة والمتفق عليها منذ بداية الموسم الزراعى الصيفى.

وأوضح أنه جار تشكيل لجان متابعة لشحن الأسمدة، من بداية خروج المقررات من المصانع وحتى وصولها الجمعيات تنفيذا لقواعد توزيع الأسمدة الصيفية، من خلال لجان فنية ورقابية مشكلة لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء.

كما يتم عمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات.

وكان الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية قد قال فى تصريحات له مؤخرا، إن هناك تكليفات من الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة لمديريات الزراعة بجميع محافظات الجمهورية بمواصلة صرف الأسمدة الصيفية.

وأوضح أنه يتم حاليا حل أى عوائق تواجة المزارعين بشأن صرف الأسمدة، كما تتم المتابعة الدورية فى وزيع الأسمدة الأزوتية وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفى التوقيتات المناسبة.