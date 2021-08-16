90.5 مليون دولار زيادة في إيرادات قناة السويس خلال يوليو

استعداد قناة السويس للتعامل مع كل المتغيرات العالمية

حققت حركة التجارة العابرة بقناة السويس خلال شهر يوليو الماضى إيرادات بلغت 530.6 مليون دولار مقابل 440 مليون دولار فى يوليو 2020، بنسبة نمو بلغت %20.5.

وأوضحت إحصائيات اطلعت عليها «المال» أن يوليو الماضى شهد عبور 1670 سفينة، بزيادة بلغت نسبتها %17.2 مقارنة بنظيره العام الماضي، والذى سجل عبور 1424 سفينة، بزيادة 246 سفينة .

كما سجلت الحمولات خلال الشهر نفسه 106 ملايين طن، بزيادة %18.8 مقابل 89.4 مليون طن فى يوليو 2020.

وخلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى لعام 2021، حققت حركة التجارة العابرة لقناة السويس إيرادات بلغت 3 مليارات و526 مليون دولار، بزيادة نسبتها %10.2 بواقع 327.5 مليون دولار، مقارنة بمثيلتها من عام 2020، الذى سجل 3 مليارات و199 مليون دولار.

وكشفت الإحصائيات الملاحية بهيئة قناة السويس عن عبور 11 ألفًا و433 سفينة خلال السبعة أشهر الماضية من عام 2021، بزيادة بلغت %4.2 بواقع 463 سفينة، مقابل عبور 10 آلاف و970 سفينة الفترة نفسها من 2020، ومصاحبة بحمولات بلغت 715.7 مليون طن، بزيادة %5.7 بواقع 38 مليون طن، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى التى شهدت حمولات بلغت 676.9 مليون طن.

يذكر أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قال فى تصريحات سابقة، إن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة فى القناة، تعطى دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية التى تحظى بها فى المجتمع الملاحي، باعتبارها أقصر وأسرع الطرق والاختيار الأول والأكثر أماناً لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وأكد «ربيع» استعداد قناة السويس للتعامل مع كل المتغيرات العالمية التى تشهدها صناعة النقل البحري، بفضل مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحى للقناة التى تتصدر أولويات أجندة العمل خلال المرحلة المُقبلة.