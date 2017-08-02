90 مليون دولار تراجعا في الصادرات الزراعية

عمر سالم:تراجعت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، خلال الشهورالعشرة الماضية «من سبتمبر إلى يونيو»، بنحو 90 مليون دولار، تعادل نحو 1.6 مليار جنيه. وكشف عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أنه رغم تراجع قيمة الصادرات فإن كمياتها ارتفعت خلال الفترة نفسها

عمر سالم:

تراجعت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، خلال الشهورالعشرة الماضية «من سبتمبر إلى يونيو»، بنحو 90 مليون دولار، تعادل نحو 1.6 مليار جنيه.

وكشف عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أنه رغم تراجع قيمة الصادرات فإن كمياتها ارتفعت خلال الفترة نفسها لتصل إلى 3.5 مليون طن بزيادة 75 ألف طن، بقيمة 2 مليار دولار، مقابل 2.090 مليار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.

وأرجع تراجع قيمة الصادرات إلى سببين، أولها : الحظر المفروض من بعض الدول على محاصيل مصرية، والثانى: استحواذ بعض الدول على نسب من حصة الصادرات المصرية مرتفعة الثمن بالخارج، بإتاحة محاصيل أرخص من نظيرتها المصرية.

وفرضت عدة دول مثل السعودية، السودان، الإمارات، الولايات المتحدة، حظراً على دخول بعض المحاصيل المصرية مثل الفلفل والفراولة.

وأشار إلى أن الدول العربية وروسيا والاتحاد الأوروبى، هى أبرز الأسواق التى استقبلت الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن نحو %50 منها، يتم توجيهها إلى الدول العربية .

وقال إن مصر تحتل المركز الأول عالمياً فى صادرات الموالح حاليا بواقع 1.5 مليون طن سنويا فى المتوسط، وفقاً لبيانات المجلس.

على صعيد متصل، قال مسئول بارز فى المجلس، أنه رغم تراجع قيمة الحاصلات الدولارية، فإنها ارتفعت مقومة بالجنيه، بسبب قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر من العام الماضى.

وأضاف لـ «المـال» أن البرتقال والبطاطس، من أكثر الحاصلات الزراعية المصدرة خلال العشر شهور الماضية، تجاوزت صادرات البرتقال مليون طن مقابل والبطاطس 695 ألف طن.

